Jugendforum Böhlen lernt Alltag im Bundestag kennen

Open-Air-Kino, Zusammenarbeit mit dem SV Chemie Böhlen, Müllsammelaktionen und nun noch ein anstehendes Graffiti-Projekt: In gerade einmal anderthalb Jahren hat das Jugendforum Böhlen zahlreiche Aktionen in seiner Stadt angestoßen oder längst umgesetzt. Kinoabende unter freiem Himmel gab es bereits zweimal, zum Müllsammeln kamen etliche Böhlener, die sich den Jugendlichen anschlossen, mittlerweile hat der Politiknachwuchs gar in der Jahnbaude ein eigenes Domizil.

Die acht Jugendlichen mussten sich also keineswegs verstecken, als sie vor wenigen Tagen in Berlin mit „echten“ Abgeordneten ins Gespräch kamen. Lange geplant war die Fahrt zum Bundestag, nun hatten die Böhlener Gelegenheit, mit der Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden der Enquete Kommission „Künstliche Intelligenz“, Daniela Kolbe ( SPD), ins Gespräch zu kommen und mehr über den Alltag im Berliner Politik-Dschungel zu erfahren.

Das Jugendforum Böhlen traf sich in Berlin mit der Bundestagsabgeordneten Daniela Kolbe (SPD). Quelle: André Kempner

„Als Vorbereitung für die Fahrt hatten wir einen Workshop angeboten“, sagt Maria Dießner, die das Jugendforum von Beginn an begleitet und unterstützt. Inhaltlich habe sich alles um das politische System Deutschlands und um die Funktionsweise der Verfassungsorgane gedreht.

Jugendliche aus Böhlen vom Arbeitsalltag im Bundestag beeindruckt

Auf der Agenda in Berlin stand neben dem Treffen mit Kolbe unter anderem eine Führung durch das Paul-Löbe-Haus und ein Besuch der Kuppel des Deutschen Bundestags. Anschließend gab es eine Bootsfahrt durch das Regierungsviertel.

Die Jugendlichen waren vor allem von einem Aspekt beeindruckt: vom Arbeitsalltag der Abgeordneten. „Erstaunt bin ich über die langen Arbeitstage, die sie zu bewältigen haben“, sagt Pauline Schützenberger. Für Paula Butter hingegen war von besonderem Interesse, welche Meinung Kolbe zu Themen wie Fridays for future, Digitalisierung im ländlichen Raum und Förderung von Auszubildenden hat.

Ermöglicht und gefördert wurde die Berlin-Fahrt durch das Landesprogramm Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz sowie das Programm „Werkstatt Vielfalt“ der Robert Bosch Stiftung. Über ersteres wurde bereits die Arbeit des Jugendforums finanziert. Und die kann sich längst sehen lassen. Erst kürzlich waren Jugendforum, Stadtverwaltung und SV Chemie Böhlen gemeinsam ausgezeichnet worden. Das Dreierbündnis konnte sowohl beim Wettbewerb „Machen!2019“ vom Bundesministerium für Wirtschaft überzeugen als auch beim Sächsischen Mitmachfonds.

