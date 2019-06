Böhlen

Das Jugendforum Böhlen hat seit einigen Tagen eine feste Heimstatt. Trafen sich die Jugendlichen bislang mal hier, mal dort, kommen sie künftig in der Jahnbaude zusammen. Dass sich aus dem Domizil irgendwann ein neuer Jugendclub entwickelt, ist nicht ganz ausgeschlossen, aber auch längst nicht spruchreif.

„Die Wanne“ in Rötha deckt Bedürfnisse ab

Derzeit scheint der Wunsch von Böhlener Jugendlichen nach einem eigenen Club ohnehin nicht riesig zu sein, schließlich gibt es im benachbarten Rötha „Die Wanne“. Und weil die Einrichtung so regen Zulauf verzeichnet, hatte der Landkreis Leipzig dem Träger, dem Verein Columbus junior, Geld für eine zweite Fachkraft zur Verfügung gestellt. Die Stadt Böhlen wiederum, der die Förderung einer Fachkraftstelle zugestanden hätte, verzichtete. Eben weil es nach dem Aus für den einstigen Jugendclub Abri Ende 2016 keine Alternative gab.

Fußballer vom Chemie Böhlen reagieren positiv

Auch die Stadt Böhlen sieht derzeit keine Veranlassung, einen neuen Jugendclub zu etablieren. „Die Böhlener Kinder und Jugendlichen fühlen sich in Rötha wohl, zudem ist die Anbindung zwischen beiden Städten sehr gut“, begründet Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos). In der Hinsicht müsse man „regional denken“. Wichtig sei hingegen gewesen, dem Jugendforum ein Domizil zu geben, weil die Jugendlichen einen festen Raum bräuchten, in dem sie arbeiten könnten. Im Augenblick sehe es so aus, dass sich die Jugendlichen und der Verein SV Chemie Böhlen das Vereinszimmer in der Jahnbaude teilen würden. „Von allen Seiten gab es zu dem Vorschlag nur positive Rückmeldungen“, sagte der Rathauschef.

Neuer Sitz des Jahnbaude Böhlen. Quelle: Jens Paul Taubert

Sowohl Berndt als auch Maria Dießner, die das Jugendforum unterstützt und berät, sind mit der Lösung zufrieden. „Wir haben jetzt ein Domizil und sind hier sehr gut untergebracht“, macht Dießner deutlich. Um die Arbeit fortsetzen zu können, sei diese Art Büro sinnvoll.

Aktionen des Jugendforums erregen Aufmerksamkeit

Seit mittlerweile einem Jahr gibt es das Jugendforum. Und das hat schon einige Projekte auf die Beine gestellt. Erst am vergangenen Wochenende veranstaltete es eine zweite Auflage eines Kino-Open-Airs – beim Kinderfest im Böhlener Freibad. Und weil schon die Premiere im vergangenen Jahr ein Erfolg war, kamen auch zum zweiten Anlauf unzählige Zuschauer. Auch die vorangegangenen Aktionen konnten sich sehen lassen. So sorgte das Jugendforum im April mit einer Geocaching-Aktion und dem Frühjahrsputz für eine saubere Stadt. Kurz zuvor war es Akteur bei einer Fachtagung zum Thema kommunale Jugendbeteiligung.

Von Julia Tonne