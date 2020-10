Jugendforum Rötha hilft gegen Langeweile in den Ferien

Rötha

Langeweile in den Ferien? Das Jugendforum Rötha will helfen, sie zu vertreiben und hat kurzfristig einen Ferienguide mit Ausflugs- und Veranstaltungstipps veröffentlicht. Zu finden ist der unter anderem auf Facebook und auf der Homepage der Stadtverwaltung Rötha.

Dort werden einige Ausflugsziele in der näheren und etwas weiteren Umgebung beschrieben. Das Jugendforum empfiehlt den Hainer- und den Störmthaler See, die Hochhalde Trages mit ihren Aussichtsturm und den Tierpark in Lützen.

Auch zwei eigene Veranstaltungen bietet das Jugendforum an. Am 31. Oktober laden die jungen Leute zu einer Radtour durch Rötha und die Ortsteile ein. Start ist 13 Uhr am Wasserturm, Ende gegen 17 Uhr wieder in Rötha. Die Strecke führt von Rötha aus nach Espenhain, dann weiter nach Oelzschau, Pötzschau und Mölbis.

„Wir sind mit Ortskundigen im Gespräch und werden in jedem der Dörfer rund eine halbe Stunde lang eine Führung bekommen“ kündigt Miriam Roßa vom Jugendforum an. Auf diese Weise könnten die Teilnehmer die Besonderheiten der Stadt und der Dörfer kennen lernen. Das Jugendforum bittet um Anmeldung per E-Mail unter jugendforum.roetha@gmail.com oder per Facebook oder Instagram.

Wer lieber zu Hause bleibt und dort aktiv werden möchte, für den ist vielleicht der Kürbis-Schnitz-Wettbewerb das Richtige. Bis zum 1. November können Bilder von selbst geschnitzten Kürbissen zur Teilnahme am Wettbewerb an das Jugendforum gesendet werden. Ebenfalls über E-Mail-Adresse, Facebook oder Instagram.

Mit den schönsten oder schaurigsten Kürbissen kann man auch etwas gewinnen. Für die ersten drei Plätze winken Wertgutscheine für den Belantis-Park von 30, 20 und 10 Euro.

Von André Neumann