Jugendliche aus Kitzscher und Hannover bereiten Show vor

Kitzscher

Die Oberschule Kitzscher setzt ihr Partnerschaftsprojekt mit der Johannes-Kepler-Realschule in Hannover fort. Dazu ist die zehnte Klasse der Kitzscheraner Schule in dieser Woche nach Duderstadt ( Niedersachsen) gereist, wo sich hiesige Schülerinnen und Schüler mittlerweile zum 28. Mal mit Jugendlichen von der Hannoveraner Schule treffen.

Die Projektwoche steht wie in den vergangenen Jahren unter dem Motto „Respekt XXL“. Das Motto wurde schon vor Jahren gewählt als Zeichen dafür, dass ein unvoreingenommenes und tolerantes Miteinander von deutschen Jugendlichen und solchen mit Migrationshintergrund möglich ist, von denen es an der Hannoveraner Schule viele gibt. In diesem Jahr lautet das Thema der Zusammenarbeit: „Unsere Zukunft? Fragt uns.“

Seminare zum Klimawandel, zu Migration und Populismus

Die Schülerinnen und Schüler werden sich in der Gemeinde an der einstigen innerdeutschen Grenze in einem Jugendgästehaus mehrere Tage lang in Seminaren mit einer Reihe von Denkansätzen beschäftigen. Ob Klimawandel, die Bewegung Fridays for Future, Migration oder Populismus, der Demokratie in Frage stellt – vieles in der Gesellschaft scheint in Bewegung zu geraten.

„Deshalb möchten wir mit unserem Projekt Stellung beziehen für eine tolerante und nachhaltige Gesellschaft“, heißt es in einer Einladung der Leiter beider Schulen zur Abschlussveranstaltung am 17. Januar.

Schülerinnen und Schüler zeigen Ergebnisse in einer Bühnenshow

An dem Tag werden die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse ihrer Arbeit auf musische und künstlerische Weise in einer Bühnenshow präsentieren. Der werden dann auch Schüler der jetzigen neunten Klasse aus Kitzscher beiwohnen, als „Zuschauer und Schnupperer“, wie Dagmar Schulz, die Leiterin der hiesigen Oberschule, sagt.

Für die Neuntklässler ist der Besuch in Duderstadt, an der heutigen Landesgrenze von Niedersachsen und Thüringen, zugleich Teil des Geschichtsunterrichts. Im Grenzlandmuseum erhalten sie Einblicke ins Leben im ehemaligen Grenzgebiet und hören von persönlichen Schicksalen im Zusammenhang mit der deutschen Teilung.

Von André Neumann