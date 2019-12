Jugendliche sollen sich weiter in Böhlens Politik einmischen

Böhlen

Es scheint, als habe die Stadt Böhlen lange auf ein eigenes Jugendforum gewartet. So jedenfalls deuten es die Reaktionen des Stadtrates an, dem sich das Gremium kürzlich vorgestellt hatte. Während der Sitzung gab es durchgängig Lob für die rund zehn Schüler, die sich seit mittlerweile anderthalb Jahren für Belange der Kinder und Jugendlichen einsetzen. Die Forderung der Räte und des Bürgermeisters Dietmar Berndt ist klar: „Macht weiter. Wir unterstützen Euch, wo wir können.“

Seit der Gründung des Gremiums im Spätsommer vergangenen Jahres haben die Jugendlichen etliche Projekte aus eigener Kraft auf die Beine gestellt: Open-Air-Kino-Nachmittage, Frühjahrsputz, eine Fahrt nach Berlin zum Bundestag, die Mitgestaltung eines Netzwerkcamps, bei dem zahlreiche Jugendparlamente aus dem ganzen Landkreis zusammenkamen, um sich über Ideen und die entsprechende Umsetzung auszutauschen.

Von wegen also Politik-Verdrossenheit und Desinteresse. „Das Gegenteil ist der Fall. Die Jugend will mitreden, mit entscheiden, mit handeln“, macht Maria Dießner deutlich, die zusammen mit ihrem Kollegen Marcus Stöver die Schüler bei deren Vorhaben unterstützt. Der Plan für das kommende Jahr steht für das Gremium bereits. Zunächst einmal heißt es, die neuen Räumlichkeiten in der Jahnbaude für die weitere Arbeit herzurichten.

Danach geht es an die Umsetzung eines Graffiti-Projektes. Das Jugendforum konnte kürzlich gemeinsam mit der Stadt Böhlen und dem SV Chemie Böhlen die Jury des Sächsischen Mitmachfonds von einem Kunstprojekt überzeugen. In wenigen Wochen soll eine Fassadenseite der Jahnbaude mithilfe von Graffiti-Künstlern gestaltet werden. Die Motive steuern die Jugendlichen und die Sportler bei.

Und noch etwas steht längst auf der Agenda der Schüler: ein Picknickplatz. Der soll ebenfalls an der Jahnbaude entstehen und künftig Treffpunkt für ganz Böhlen werden. Außerdem wollen die Nachwuchs-Politiker die Etablierung eines Mentoren-Pools anstoßen. „Gesucht werden also Stadträte, die enger mit den Jugendlichen zusammenarbeiten“, erklärt Dießner. Die Nachbarkommune Rötha mache es vor. Dort gebe es unter anderem einen Jugendbeauftragten, der sozusagen Schnittstelle zwischen Jugendlichen und Verwaltung sei.

Böhlens Rathauschef Berndt hofft, dass das Jugendforum „mindestens so weiter arbeitet wie bisher“. Und er gab die Zusage, dass die Stadt alles unternehmen werde, um es fortzuführen und weiterzuentwickeln. „Vielleicht haben wir ja dann in absehbarer Zeit ein Jugendparlament.“ Denn das dürfe sich auch dann zu Wort melden, wenn beim Stadtrat Entscheidungen beispielsweise zur Schulhofgestaltung, zu Radwegen oder Freizeitanlagen anstehen.

