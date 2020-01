Jugendliche wünschen sich Mountainbike-Parcours für Borna-Ost

Borna

Premiere in Borna: Erstmals können Kinder und Jugendliche ihre Ideen einbringen. Konkret geht es um die Gestaltung des Freizeitareals in Borna-Ost. Bislang gibt es hier eine Skate-Anlage, dann hört das Angebot aber auch schon auf. Weshalb es von Seiten der Stadt die Überlegungen gibt, das Gelände aufzuwerten – möglicherweise mit einem Fußballfeld und einem Parcours für Mountainbike-Fahrer und Fans von Stunt-Scootern, also von kleinen Roller, mit denen Sprünge möglich sind.

„Das Gelände soll in absehbarer Zeit zu einem richtigen Freizeittreff werden, damit es mehr genutzt wird“, sagte Markus Drappatz, im Rathaus zuständig für die Grünflächen, beim ersten Treffen aller Beteiligten im Mitmachladen. Wichtig sei vor allem, die derzeitigen und künftiger Nutzer der Anlage in die Planungen mit einzubeziehen. Weshalb sich auch das Kinder- und Jugendparlament mit einklinkt. Und Sven Bielig vom Heizhaus in Leipzig, das sich eben mit allen Eventualitäten diesbezüglich auskennt.

Pumptrack- oder Dirtbike-Strecke für Borna-Ost ?

Erste Entwürfe zur Gestaltung der Fläche hat der von der Stadt beauftragte Planer Matthias Lanzendorf am Mittwoch vorgelegt. „Und nun wollen wir wissen, was wir weglassen können, was Ihr Euch wünscht und was wirklich richtig wichtig ist“, erklärte er den rund zehn jungen Sportlern. Sein Entwurf sei zunächst einmal eine erste Idee, die erweitert, ergänzt oder teilweise über den Haufen geworfen werden könne. Lanzendorf hat mehrere Möglichkeiten einfließen lassen: ein Kleinfeld für begeisterte Fußballspieler, ein Spielfeld für Basketballer sowie eine Fläche für Veranstaltungen.

Lesen Sie auch: Skatepark Pegau wird neu aufgebaut

Außerdem sieht sein Entwurf eine Strecke vor, die sowohl mit Rädern als auch mit Scootern und Skateboards befahrbar ist. Pumptrack heißt eine solche Anlage. „Sie ist asphaltiert, hügelig, beinhaltet so manche Schikane, ist entsprechend pflegeleicht und eben für alle nutzbar“, erklärte Bielig.

„Vom Kleinkind mit dem Bobbycar bis hin zum Rentner mit Rollator“, formulierte es Drappatz überspitzt. Eine andere Variante, über die die Kinder und Jugendlichen abstimmen konnten, ist eine sogenannte Dirtbike-Strecke. Also einen Parcours, der vorrangig für Mountainbike-Fahrer gedacht ist und meist aus Erdhügeln unterschiedlicher Größen besteht.

In Bad Lausick gibt es bereits eine Dirtbike-Strecke. Quelle: Julia Tonne

Jugendliche wünschen sich mehr Varianten für den Skate-Park

Der Vorschlag, beides auf dem Gelände unterzubringen, kam von Hannes. Er ist gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder fast täglich auf der Skate-Anlage, wünscht sich aber weitaus mehr Möglichkeiten. „Die Pumptrack-Anlage wäre mehr für die Allgemeinheit, also auch für kleine Kinder mit Rollern.

Die Dirtbike-Strecke ist dann hauptsächlich für die Mountainbiker“, sagte er. Denn ein Problem gebe es derzeit häufig auf der Skate-Strecke: „Die ganz kleinen Kinder fahren dort auch rum, was aber recht gefährlich ist, wenn die Jugendlichen Sprünge üben.“ Vielleicht sei ja auch eine Rollerbahn speziell für die kleinsten Besucher denkbar.

Max hingegen erhofft sich mehr Sprungvarianten im Skate-Park und eine gemütliche Sitzecke für die Jugendlichen. Und Paul ergänzt, dass Tischtennisplatten auf dem Gelände fehlen. Was von den Kindern und Jugendlichen am Mittwoch durchgängig gewünscht wurde: ein Pool für die Skate-Anlage, also eine Art in den Boden gelassene überdimensionale Betonschüssel. Zustimmung fanden die Pläne von Lanzendorf zu einem Fußball- und einem Basketballfeld.

Die Nachwuchssportler haben nun die Aufgabe, bis zum nächsten Treffen ihre Wünsche und Ideen aufzuschreiben, dazu einen Lageplan zu zeichnen, wo welche Elemente hin sollen, und im Freundeskreis nach weiteren Vorschlägen zu fragen. Nächstes Treffen ist Mittwoch, 15. Januar, 16 Uhr im Mitmachladen.

Von Julia Tonne