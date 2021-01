Rötha

In Rötha soll in diesem Jahr der Kinder und Jugendtreff „Die Wanne“ umziehen. Geht es nach Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos), sollte das noch im ersten Halbjahr passieren. Derzeit befindet sich der vom Verein Columbus junior betreute Klub in Kellerräumen der Grundschule in der August-Bebel-Straße. Sein neues Domizil wird er im Mehrgenerationenhaus in der Straße der Jugend erhalten.

Mit dem baldigen Umzug kann die Stadt Rötha gleich zwei Probleme lösen und einen andauernden Zwist befrieden. Zwar gibt es zwischen dem Kinder- und Jugendtreff und der Schule keinen offenen Streit, aber eben auch keine innige Verbundenheit. Die Schule betrachtet die Kinder- und Jugendeinrichtung bisweilen eher als Belastung denn als Bereicherung, der Treff wiederum fühlt sich im Schulhaus wenig willkommen und zunehmend beengter.

Träger begrüßt vorgesehenen Umzug

Letzteres vor allem, seit „Die Wanne“ in jüngster Vergangenheit Räume an die Schule abgeben musste und im zurückliegenden Jahr über einen weiteren Raum gesprochen wurde, der für die Schule benötigt würde. Entsprechende Pläne hatten bei den Jugendlichen zunächst für Empörung gesorgt.

Jetzt würde Jamila Bauer, Vorstandsvorsitzende des Trägervereins Columbus junior den Umzug lieber heute als morgen sehen. Ihr Verein begrüße den vorgezogenen Umzug, sagt sie der LVZ: „Die Situation in der Schule war nicht optimal, und die Schule benötigt mehr Räume.“ Daher sei man froh, dass die Stadt das Genehmigungsverfahren eingeleitet hat. Am neuen Ort würden den Besuchern des Treffs sogar ein Stück Außengelände zur Verfügung stehen.

Die Stadtverwaltung, bestätigt Bürgermeister Eichhhorn, habe den erforderlichen Bauantrag für die Umnutzung der Räume über dem Sitzungssaal schon im Herbst gestellt. Für den Jugendklub müssen dort der Betreiber eines Tonstudios und die Röthaer Band Romantika ihre dort bisher genutzten Räume aufgeben. Beides sieht der Bürgermeister offenbar als unproblematisch an.

Bürgermeister Stephan Eichhorn: Die Stadt Rötha hat den erforderlichen Bauantrag gestellt. Quelle: André Neumann

Projekt Hausschuh-Schule würde möglich

Dafür lässt sich mit dem Umzug in der Grundschule eine Situation entschärfen, die eigentlich schon längst hätte gelöst sein sollen. Dabei geht es um Brandschutzauflagen. Die lassen es eigentlich schon jetzt nicht mehr zu, dass die Jacken der Schüler an Garderoben in den Fluren hängen.

Ist nicht mehr zulässig: Jacken, die offen im Flur hängen (Symbolbild). Quelle: Andreas Doering

Die Vorzugsvariante der Schule ist, einen Werkraum zur Garderobe umzufunktionieren, den Werkraum dafür in den Keller zu verlagern, wo sich jetzt noch der Jugendklub befindet. Auf diese Weise könnte die Schule zu einer „Hausschuh-Schule“ werden.

Die Wanne gibt es seit 2004

Das heißt, beim Betreten und Verlassen der Schule würde der Weg der Kinder durch die Garderobe führen, wo sie nicht nur Jacken an- und ausziehen, sondern auch die Schuhe wechseln könnten.

Allerdings bestehe laut Eichhorn im Stadtrat noch keine Einigung darüber, auf welche Weise die Brandschutzproblematik geklärt werden soll. Alternativ zur Raumlösung mit den erforderlichen Umbauten könnten nämlich auch zulässige Spinde in den Gängen aufgestellt werden.

Am geplanten Umzug des Jugendklubs dürfte das aber nichts mehr ändern. Der war im Jahr 2004 im Keller der Schule eröffnet worden, feierte 2019 15-jähriges Bestehen. Sein Name erinnert daran, dass sich im Keller des Schulhauses einmal ein öffentliches, städtisches Wannenbad befand.

Von André Neumann