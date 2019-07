Kitzscher

Langeweile in den Sommerferien, weil alle Freunde im Urlaub sind? Nicht in Kitzscher. Dort bietet der Kinder- und Jugendtreff den Mädchen und Jungen, insbesondere jetzt zur Ferienzeit, viel Abwechslung, um die schulfreie Zeit bei Sport und Spiel zu verbringen. Kreativität wird in diesen Wochen ebenso groß geschrieben.

Eines der unzähligen Projekte ist die individuelle Gestaltung von Wandschmuck. Und der entsteht aus etwas, das vielen Kindern gar nicht mehr geläufig ist: aus einer ausgedienten Schallplatte. „Wir sprühen Farbe darauf, die der Platte ein neues Aussehen verleiht. Ich habe gleich den schwarzen Untergrund zum Aufbringen der Kupferfarbe genutzt, weil dadurch eine besondere optische Wirkung entsteht“, erklärt Sandy Schirmer ihr Kunstwerk.

Viele Projekte im Ferienprogramm in Kitzscher

Sie nutze rege die Angebote im Jugendtreff – nicht nur, weil hier viel zu erleben sei, sondern auch weil sie sich mit anderen Schülern treffen und neue Freunde kennen lernen könne. Jugendbetreuer Michael Rudolph und dessen Kollegen haben wieder etliche Projekte ins Ferienprogramm aufgenommen. „Wir bieten jede Woche etwas an, das den Geschmack der Kinder und Jugendlichen trifft“, macht er deutlich. Und den Geschmack könne man sogar wörtlich nehmen, zumindest wenn es ums Backen und Kochen geht.

Mit ungewöhnlichen kreativen Angeboten trifft der Kinder- und Jugendtreff in Kitzscher den Nerv der jungen Besucher. Quelle: René Beuckert

„Wir laden zum Frühstück ein oder kochen unser Mittagessen selbst. An der Zubereitung sind alle beteiligt. Jeder übernimmt eine Aufgabe, die vom Gemüseschneiden bis hin zum Tischdecken reicht“, erzählt Rudolph. Die Jungs im Team würden dabei keine Ausnahme bilden und fleißig mit anpacken.

Ausgestaltung der Räume im Jugendtreff

Allerdings hat nicht nur das Kochen während der Ferienzeit einen hohen Stellenwert, auch die Ausgestaltung der Räume ist ein fester Punkt im Ferienprogramm. „In diesem Jahr haben unsere jungen Besucher den Konsolen- und Spielraum mit frischer Farbe versehen. Alle haben mit angepackt, denn letztendlich verbringen die Kinder und Jugendlichen viel Zeit darin”, so Rudolph.

Sportliche Höhepunkte stehen in den kommenden Wochen noch auf der Agenda. Die reichen vom Wikinger Schach bis hin zu Volley- und Federballspielen. Selbst der Spaß komme nicht zu kurz, versichert der Jugendbetreuer. „Vor allem die Wasserspiele sind sehr beliebt. Da werden Wasserbomben gebaut oder es wird mit Wasser herumgespritzt, was allen gefällt.“

Offener Kinder- und Jugendtreff in Kitzscher gut besucht

Für Rudolph sei es vorrangig wichtig, dass die jungen Leute in der Gruppe etwas erleben. Das stärke nicht nur den Gemeinschaftssinn, sondern fordere auch jene heraus, die sich sonst nicht so trauen, in den Vordergrund zu treten.

Obwohl Urlaubszeit ist und viele Familien verreist sind, ist der offene Kinder- und Jugendtreff in Kitzscher während dieser Zeit gut besucht. „Und die Besucher werden immer jünger“, hat Rudolph festgestellt. Viele Kinder unter zwölf Jahren würden hier einen Großteil ihrer Freizeit verbringen. Das Gros aber seien junge Leute im Alter von zwölf bis 14 Jahren. Lenny Ruppert möchte die Einrichtung nicht mehr missen. „Hier treffe ich Freunde und kann gemeinsam mit ihnen etwas unternehmen“, sagt die Jugendliche.

Auch außerhalb der Ferienzeit steht das Haus jungen Besuchern offen, die hier ein breites Betätigungsfeld für Spiele und Kreativität finden. „Wir geben den Kindern und Jugendlichen einen gewissen Freiraum, den sie nutzen und sich darin auch austoben können“, hebt Michael Rudolph die Bedeutung des Hauses hervor. Bis zum 16. August wird das Ferienprogramm angeboten.

Von René Beuckert