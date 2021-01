Jugendtreff in Rötha verliert Mitarbeiterin

Rötha

Der Kinder- und Jugendtreff „Die Wanne“ in Rötha ist derzeit geschlossen. Daran aber liegt es nicht, dass der Träger, der Verein Columbus Junior, sich seit Anfang des Jahres wieder nur mit einer Fachkraft um die Kinder und Jugendlichen kümmern kann. Seit Juli 2019 waren es zwei.

Damals hatte die langjährige Leiterin des Klubs Heike von Steinsberg eine Kollegin zur Seite bekommen, weil der Landkreis Leipzig in Rötha eine zweite Stelle förderte. Hintergrund war, dass die Stadt Böhlen auf eine ihr zustehende geförderte Stelle in der offenen Kinder- und Jugendarbeit verzichtet hatte. Der Jugendhilfeausschuss leitete das schon eingeplante Geld damals nach Rötha um.

Das geschah unter anderem mit der Begründung, dass auch viele Böhlener den Klub im Keller der Grundschule Rötha aufsuchten. Die zusätzliche Förderung wurde befristet, bis die Stadt Böhlen ihre Stelle wieder in Anspruch nehmen würde.

Geld fließt wieder nach Böhlen

Genau das ist nun geschehen. Die Stadt Böhlen hat die ihr zustehende Fachkraftförderung wieder eingeplant für ein Projekt, welches bisher über ein anderes Programm finanziert wurde. „Die bisher umgewidmeten Fördermittel für die offene Kinder- und Jugendarbeit in Rötha stehen damit nicht mehr zur Verfügung“, heißt es in der Begründung des Beschlusses, mit dem der Jugendhilfeausschuss den Antrag von Columbus Junior auf weitere Förderung der zweiten Stelle schon im zurückliegenden November abgelehnt hatte.

Heike von Steinsberg ist jetzt wieder die einzige Fachkraft in der „Wanne“. Quelle: André Neumann

Damals durften noch maximal zehn Besucher gleichzeitig in den Klub, und es hieß, es sei „noch nicht absehbar, zu welchem Zeitpunkt eine Lockerung dieser Regelung und damit wieder eine steigende Besucherstruktur erwartet werden kann“. Seitdem hat sich die Situation bekanntlich verschärft. Das Landratsamt wies damals außerdem auf die Gleichbehandlung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe hin und brachte ins Spiel, dass andere Kommunen sich auch selbst an der Finanzierung von Stellen in ähnlichen Einrichtungen beteiligen würden. Was offenbar als Wink in Richtung der Stadt Rötha gemeint war.

Jugendtreff besteht seit 2004

Bei Columbus Junior habe man die Entscheidung als „sehr drastisch“ empfunden, wie Vorstandsvorsitzende Jamila Bauer der LVZ sagte. Deswegen habe man dagegen Widerspruch eingelegt. „Der Personalbedarf lässt sich nicht auf die Corona-Zeit reduzieren“, sagt Bauer. „Wir wollen auch jetzt mit den Jugendlichen im Gespräch bleiben“. Außerdem hoffe man, dass die Situation sich bald wieder normalisiere und die Kinder und Jugendlichen in den Treff zurück können.

Columbus Junior musste das befristet geschlossene Arbeitsverhältnis mit der Mitarbeiterin auflösen, sagt Bauer. Nun versuche man, wenigstens ein paar Stunden über ein Beschäftigungsverhältnis auf Geringfügigkeitsbasis zu erhalten. Das wäre als Unterstützung auch im Hinblick auf den in diesem Jahr vorgesehenen Umzug der „Wanne“ in neue Räume im Mehrgenerationenhaus wünschenswert.

Der Verein Columbus Junior betreibt den Freizeittreff „Die Wanne“ in Rötha seit 2004. Er ist auch Träger des Jugendtreffs „Leuchtturm“ im Waldbad Zwenkau.

Von André Neumann