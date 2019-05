Böhlen

„Wie schnell doch die Zeit vergeht“, sagte Ines Wellmann am Sonnabend zur von ihr organisierten Jugendweihe im Böhlener Kulturhaus. Und damit meinte sie nicht nur die jungen Leute, die fast erwachsen sind. Mittlerweile konnte sie gemeinsam mit vielen Helfern die 15. Auflage der festlichen Veranstaltung präsentieren. Insgesamt 522 Mädchen und Jungen wurden so schon in die Welt der Erwachsenen verabschiedet. „Über Musik wisst ihr eh schon besser Bescheid als eure Eltern“, sagte sie zu den Jugendlichen in ihrer Festrede. Das andere komme dann noch.

Zur Galerie Gespannte Gesichter, Aufregung bei der Aufnahme in den Kreis der Erwachsenen, Lampenfieber bei den Künstlern im Festprogramm: Das sind einige Momente der Jugendweihe im Kulturhaus Böhlen.

Böhlens Bürgermeister mit Erfahrungen fürs Leben

Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt riet den jungen Leuten, immer nach dem Höchstmöglichen zu streben. „Nutzen sie ihre Chancen im Leben und in der Gesellschaft.“ Berndt freute sich, dass die Jugendweihen durch den Einsatz von Ines und Uwe Wellmann längst wieder einen festen Platz im Kulturhaus haben. „Ich hoffe, dass sie in den kommenden Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten weitergeführt werden.“

Hochschulprofessor spricht zu Böhlens Jugend

Rayman Abdullah begann seine Ansprache mit einem Kompliment an die Eltern. „Sie haben wunderschöne Kinder zur Welt gebracht“, sagte der Professor, der an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig lehrt. Für dieses Lob gab es schon den ersten Applaus von den zahlreich erschienenen Eltern und Großeltern. „Erobert die Welt“, riet er den jungen Leuten. „Studiert, forscht! Die Welt braucht neue Forscher, ihr seid unsere Ressourcen.“ Die Jugendlichen sollten es wagen, anders, nicht normal zu sein. „Euer Alleinstellungsmerkmal ist euer Gefühl und was euch von anderen unterscheidet. Seid Visionäre!“

Festliche Kleidung und Feier sind Tradition

Auf ihren großen Tag hatten sich die Jugendlichen gut vorbereite. „Drei Stunden habe ich nach einem passenden Kleid gesucht“, sagte Amelie Schmidt mit Blick auf ihr helles Kleid mit zartem Blumenabschluss. „Eigentlich wollte ich ein dunkleres Kleid, doch bei diesem hier hat es Klick gemacht.“ Eher für die dunkleren Töne begeisterte sich Stefanie-Sophie Bierende, die ein Spitzenkleid in Dunkelblau trug. „Ich wollte erst ein langes rotes Kleid, dann ist es das geworden. Ich habe mir extra eins ausgesucht, das ich auch zu anderen Anlässen tragen kann.“

Viel Zeit hatte sich Moritz Marquardt bei der Auswahl seiner Jugendweihe-Kleidung genommen. „Fünf Stunden waren es schon“, sagte er mit Blick aus sein graues Jackett und die dunkle Hose. „Meine Eltern waren dabei, denen hat der Einkauf auch viel Spaß gemacht.“ Zur Feier kommt bei ihm Wildschwein auf den Tisch. „Das passt gut, denn ich möchte später mal Jäger werden.“ Ein intensives Rot wählte Amy Schirmer für ihr Kleid. Geplant war ursprünglich dunkel und kurz, nun wurde es rot und lang. Nach der Feier mit der Familie zog sie mit den Klassenkameraden um die Häuser. „Ab 21 Uhr ist Kumpelzeit, das weiß meine Familie schon.“

Von Bert Endruszeit