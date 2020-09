Jugendweihe im Kulturhaus Böhlen: Halten Sie Ihre Träume

Borna/Böhlen

Rund achtzig Jugendliche nahmen am Wochenende im im Kulturhaus Böhlen an der feierlichen Zeremonie der Jugendweihe teil. Die erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Allerdings mussten die Feiern im Frühjahr wegen der coronabedingten Einschränkungen ausfallen. Jetzt im Herbst werden sie unter Auflagen nachgeholt.

Nachfrage für Jugendweihe ist ungebrochen

Das große Kulturhaus in Böhlen wurde als Ausweichmöglichkeit genutzt, da in Borna, wo die Feierstunde bisher stattgefunden hatte, das Hygienekonzept nicht umgesetzt werden konnte. Die Nachfrage nach Jugendweihefeiern, in denen die jungen Leute würdig in die Reihen der Erwachsenen aufgenommen werden, ist ungebrochen. Ein Bühnenprogramm mit Musik, Gesang und Tanz bildete den feierlichen Rahmen der Veranstaltung.

Oberbürgermeister Luedtke : Halten Sie ihre Traume fest

Die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke hob in ihrer Rede hervor, dass die Jugendlichen ihren eigenen Weg gehen sollen. Dazu gehöre, eigene Erfahrungen zu machen, wobei manchmal auch Umwege zum Ziel führen würden. „Halten Sie Ihre Träume fest und versuchen Sie, diese zu verwirklichen“, riet Luedtke den Teilnehmern. Die hörten der Rede im großen Saal zu, wo sie mit viel Abstand in den Zuschauerreihen saßen.

Strahlende Gesichter bei der Jugendweihe in Böhlen. Quelle: René Beuckert

