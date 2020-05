Junge Waldkäuze und Fledermäuse: Artenvielfalt in der Hohendorfer Kirche

Groitzsch/Hohendorf

Regelmäßige Gäste der Kirche zu Hohendorf sind längst nicht nur die Mitglieder der evangelisch-lutherischen Gemeinde. Auch die Katholiken der Umgebung bei ihrer jährlichen Marienwallfahrt hierher sind nicht gemeint. Vielmehr hat das Gebäude einen guten Zuspruch verschiedener Tierarten.

Vor fünf Jahren erhielt das Gotteshaus in dem Groitzscher Ortsteil die Auszeichnung „Lebensraum Kirchturm“ des Naturschutzbundes Deutschland ( Nabu) in Form einer Plakette. Doch ist das romanische Bauwerk aus dem 13. Jahrhundert nicht erst seit der Ehrung Rückzugsgebiet und Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren.

In der Hohendorfer Kirche haben sich zahlreiche Tiere im Glockenturm angesiedelt. Quelle: Olaf Becher

Tiergerechte Sanierung der Kirche

Bei den umfassenden Bauarbeiten in den zurückliegenden Jahren wurde ein großes Augenmerk auf eine tiergerechte Sanierung der Kirche, insbesondere des Glockenturms, gelegt. Dabei wurden unter anderem auf den Einsatz von Holzschutzmitteln verzichtet und kleinere Öffnungen im Gebäude beibehalten. Nist- und Brutkästen konnten ebenfalls erneuert werden.

Am 18. September 2015 hat die LVZ Borna/Geithain über die Ehrung der Kirchgemeinde Hohendorf mit der Nabu-Plakette „Lebensraum Kirchturm“ berichtet. Quelle: LVZ Borna/Geithain

Turmfalken und Fledermäuse

Schnell nahmen die Tiere die Kirche wieder in Besitz. Bei der letzten Kontrolle hat Andreas Fischer von der Groitzscher Nabu-Regionalgruppe „Südraum Leipzig“ im Brutkasten der Turmfalken sechs Eier gezählt, aus denen in Kürze die Küken schlüpfen sollten. In den neuen Spaltquartieren hat er etwa 30 Fledermäuse festgestellt, die sich tagsüber dorthin zurückziehen. Darunter befinden sich die geschützten Arten der braunen Langohr-, Breitkopf- und Zwergfledermaus.

Luxusquartiere und genügend Futter

„Das ist schon eine starke Zunahme gegenüber den letzten Jahren“, freut sich Fischer. „Die Spaltquartiere bieten den fliegenden Säugetieren optimale Bedingungen, fast wie Luxusquartiere.“ Alfred Schneider sieht auch die derzeit gute Nahrungssituation als Hauptgrund für die Populationszunahme. Die Reste der natürlichen Schnauderaue um Hohendorf sind weitgehend intakt und halten damit genügend Futter in Form von Insekten bereit, erklärt der 90-jährige ehemalige Dorfschmied.

Als Nabu-Mitglied und langjähriger Kirchenvorstand macht sich Schneider bereits Jahrzehnte maßgeblich für den Erhalt der Kirche bei gleichzeitigem Blick auf den Artenschutz stark. Nun sieht er mit den zahlreichen tierischen Bewohnern die langjährige Naturschutzarbeit belohnt, zumal das Friedhofsgelände Lebensraum für weitere Individuen wie Zauneidechsen und viele Kleinvögel ist.

Derzeit wachsen zwei junge Waldkäuze im Brutkasten für Schleiereulen im Glockenturm der Hohendorfer Kirche auf. Quelle: Olaf Becher

Überraschung im Brutkasten

Überrascht zeigt sich Andreas Fischer bei der Sichtung des Schleiereulennistkastens. Wo die letzten Jahre regelmäßig kleine Eulenkinder mit den markanten herzförmigen Gesichtern aufwuchsen, saßen nun zwei junge Waldkäuze im Nest. „Die Vögel sind etwa vier Wochen alt. Dass Waldkäuze in einem Kirchturm brüten, ist schon ein recht seltenes Phänomen und nur wenig bekannt“, staunt er. Normalerweise sind Parks und Wälder das Metier der geschützten Vögel. Dort quartieren sie sich in größeren Baumhöhlen ein und ziehen bis zu vier Jungtiere auf.

Auch für Fischer ist die Artenvielfalt ein weiterer Beweis für die hohe Qualität des tierischen Lebensraums in der Hohendorfer Kirche und, dass dort die naturschutzrechtlichen Maßnahmen der zurückliegenden Sanierung immer mehr Früchte tragen.

