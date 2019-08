Kitzscher

Dustin Hänsgen ist 20 Jahre alt, geht mit offen Augen und einem Blick für interessante Details durch die Welt. Vor einigen Jahren auf einem Spaziergang mit seiner Familie fiel ihm ein altes Dach auf, aus dem an einer Stelle ein alter, rostiger Nagel ragte. Total bemoost, so erklärt er heute die Szenerie, habe der wie ein kleiner Pilz ausgesehen.

Fragt man Dustin Hänsgen, wie er zur Fotografie fand, erzählt er diese Geschichte. Noch im selben Jahr kaufte er sich eine Digitalkamera. Mit der verbrachte er viel Zeit in der Natur.

Zur Naturfotografie kam bald ein zweites Feld hinzu, auf dem der junge Fotograf sich mit Leidenschaft austobte: Porträt- und Partyfotografie. Begonnen hat es mit Fragen von Freunden und Bekannten, ob er sie porträtieren könne. Später meldete sich der Chef eine Partyagentur aus Leipzig bei ihm wegen Fotos von Veranstaltungen.

Daraus ist mittlerweile ein Nebenerwerbszweig geworden, den er parallel zu seiner Ausbildung zum Altenpfleger betreibt. In Kitzscher fotografiert er für den Karnevalsverein und für die Techno- und House-Partys des Village Clubs. In Leipzig bekommt er Aufträge für Aufnahmen in verschiedenen Clubs.

„Bei der Partyfotografie“, erklärt der junge Kitzscheraner, „geht es darum, schöne, coole Momente abzubilden, DJs darzustellen, fröhliche Leute beim Eis essen oder mit Drinks.“

Bei seiner Ausstellung im Heimatmuseum Kitzscher, die am 4. August beginnt, geht es allerdings nicht um das quirlige Leben auf Partys. Hier steht Dustin Hänsgens ungebrochene Leidenschaft für Naturfotografie im Mittelpunkt. Dabei richtet er die Kamera genauso auf Landschaften wie auf winzige Details wie kleine Tiere und Pflanzen.

Seinen Berufswunsch Altenpfleger verfolgt der Zwanzigjährige trotz der Erfolge in der Fotografie nach wie vor, und auch mindestens schon genau so lange. Als seine Oma noch in einem Altenheim beschäftigt war, erzählt er, hat er gelegentlich geholfen, beispielsweise das Essen zu verteilen. Später absolvierte er Praktika in Heimen, jetzt ist er seit drei Jahren in Borna in der Ausbildung.

Die Ausstellung „Natur“ mit Bildern von Dustin Hänsgen wird am 4. August 14 Uhr im Heimatmuseum Kitzscher in der Ernst-Schneller-Straße 1 im Seitengebäude des Rathauses eröffnet. Sie ist bis zum 22. September immer sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen.

