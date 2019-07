Pegau/Kriebstein

Die Kitzener Künstlerin Jiang Bian-Harbort gehört zum Teilnehmertrio des 19. Holzbildhauersymposiums „Kunst am Wasser“ an der Talsperre Kriebstein ( Landkreis Mittelsachsen). Die Jury entschied sich für ihr Objekt „Pfau“, für Urban Stark aus Aachen mit „KunsTRaum“ und Katja Jaroschewski aus Halle/Saale mit „Dreieck-Quadrat-Kreis“.

Das Symposium ist eine ähnliche Kunstveranstaltung wie das Bildhauerpleinair in der Stadt Pegau, zu der Kitzen gehört. Dort hatte Bian-Harbort 2012 die chinesische „Wächterlöwin“ geschaffen, die auf dem Markt vorm Rathaus steht.

Jiang Bian-Harbort bearbeitet beim Pegauer Bildhauer-Pleinair einen großen Quader aus Cottaer Sandstein. Quelle: Hartmut Karich

Diese Skulptur ist aus Sandstein. Auch sonst zählt die gerade noch 42-Jährige Stein neben Terrakotta und Bronze zu den Materialien ihrer Bildhauerarbeiten. Aber auch Zeichnungen, Fotografien und Stücke sowie Installationen im Werkstoffmix gehören zu ihrem Repertoire. Nun also will sie einen recht auffälligen Ziervogel aus Holz erschaffen; wie den „Fächer“ in Göpfersdorf (Altenburger Land) im Vorjahr.

Jiang Bian-Harbort beim Göpfersdorfer Holzbildhauer-Pleinair 2012. Ihr „Fächer“ wird versteigert. Quelle: Klaus Peschel

Für das Symposium, das vom Festival Mittelsächsischer Kultursommer veranstaltet wird, hatten 15 Künstler aus ganz Deutschland ihre Bewerbungen zum Thema „KunstRäume“ eingereicht. Bei der Auswahl achtete die Jury darauf, dass die Werke witterungsbeständig und vandalismussicher sind. Entstehen sollen sie vom 24. bis 28. Juli an der Bootsanlegestelle im Ortsteil Höfchen. Parallel dazu gibt es ein Singer-Songwriter-Sommercamp. Die Skulpturen sollen im Anschluss ihren Platz am Kunstwanderweg an der Talsperre Kriebstein erhalten.

Jiang Bian-Harbort bei ihrer ersten Teilnahme am Göpfersdorfer Holzbildhauer-Pleinair 2017. Die Bildhauerin macht sich hier mit dem ihr weniger vertrauten Material Holz bekannt. Quelle: Klaus Peschel

