Kahnsdorf: Polizei sucht Zeugen für Unfall am Hainer See

Rötha

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall mit Fahrerflucht, der sich auf einem Parkplatz in der Lagune am Hainer See in Kahnsdorf ereignet hat. Dort soll bereits am Donnerstag zwischen 11.30 Uhr und 17 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug einen Pkw Mazda beschädigt haben.

Der Fahrradträger, den dieser am Heck befestigt hatte, sei bei dem Unfall verschoben worden und habe leichte Beschädigungen davongetragen. Außerdem wurde hinten links die Stoßstange beschädigt, teilt die Polizei mit.

Der unbekannte Beteiligte habe mit seinem Wagen die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Deswegen sucht die Polizei jetzt Zeugen, die etwas zum Unfallhergang und zur Fahrerin beziehungsweise zum Fahrer des verursachenden Fahrzeuges sagen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaer Straße 1 a, Telefon 03433/2440, zu melden.

Von LVZ