Kai Noeske ist neuer Chef der Bornaer Feuerwehr

Borna

Klarer Sieg für Kai Noeske: Mit 141 Stimmen entschied er gestern das Rennen um den neuen Bornaer Stadtwehrleiter. Auf den zweiten Platz kam Rico Lengefeld mit 105 Stimmen, Dritter wurde der bisherige Amtsinhaber Tino Reim mit 89 Stimmen, Vierter Andreas Krötzsch mit 86 Stimmen. Ausgezählt wurde in der Glück-Auf-Sporthalle in Borna-Nord, dort konnten auch noch die letzten Wahlzettel abgegeben werden. Schon im Vorfeld hatten die meisten Feuerwehrleute per Briefwahl abgestimmt. Noeske wird nun für die kommenden fünf Jahre die Oberaufsicht für die Freiwilligen Feuerwehren in Borna, Eula, Zedtlitz, Neukirchen, Thräna und Wyhra innehaben. Er amtierte bereits bis 2015.

Die Bornaer Feuerwehr hat im Janaur 2021 einen neuen Feuerwehrchef gefwählt. Kai Noeske, Feuerwehrchef bis 2015, konnte sich gegen Amtsinhaber Tino Reim durchsetzen. Quelle: Bert Endruszeit

Feuerwehrmänner besetzen Jobs in der Stadtverwaltung

Insgesamt 163 Frauen und Männer zählen in den sechs Wehren zu den Aktiven. „Wir hätten gerne mehr, doch das ist schon eine gute Zahl“, so der bisherige Sadtwehrleiter Tino Reim. Von Nachteil sei, dass auf den Dörfern viele Mitglieder tagsüber auswärts arbeiten, so dass erst am Nachmittag der größte Teil verfügbar ist. „Allerdings hat sich in den letzten Jahren viel getan, verstärkt wurden Feuerwehrleute in der Stadtverwaltung angestellt und können so im Einsatzfall ihren Arbeitsplatz problemlos verlassen.“

Weniger Unfälle bringen Entlastung für die Feuerwehr

Für die Feuerwehren gab es im vergangenen Jahr weniger Einsätze als sonst üblich. Grund sei vor allem der coronoa-bedingt geringere Autoverkehr gewesen, der die Zahl der Unfälle reduziert habe. Die Pandemie habe sich aber auch auf die Ausbildung ausgewirkt, so Reim. „Die reguläre Ausbildung ist derzeit ausgesetzt. Nur wenn wir neue Technik erhalten, werden unsere Kameradinnen und Kameraden damit vertraut gemacht.“ Hygiene habe oberste Priorität, die Maskenpflicht beginne schon beim Betreten der Gerätehäuser. „Das ist schon belastend, man schwitzt, bekommt weniger Luft, und Brillenträger sehen weniger.“

Quereinsteiger und Nachwuchs aus der Jugendwehr

Die Zukunftsaussichten für die Wehr sehen durchaus gut aus, Übernahmen in die aktive Wehr gab es von der Jugendwehr, aber auch als Quereinsteiger. „Die Quereinsteiger sind in der Altersgruppe von 25 bis 35 Jahren, doch man kann auch noch mit 45 Jahren einsteigen“, so Reim. „Man muss dafür keine Sportskanone sein.“ Derzeit mischen fast 100 Kinder und Jugendliche bei den Kinder- und Jugendwehren mit. Schon ab einem Alter von fünf Jahren sind die Kleinsten willkommen. „Viele Jahre lang durften Kinder erst ab acht Jahren zu uns kommen, doch ab sechs Jahren gehen viele schon zum Fußball und sind dann oft für die Feuerwehr verloren. Doch wenn die Fünfjährigen schon zu uns kommen dürfen, dann bleiben die uns meist lange treu.“

Treue Dienste hat der W 50 geleistet, der im Frühjahr als letztes noch aus DDR-Zeiten stammendes Fahrzeug den Fuhrpark der Bornaer Freiwilligen Feuerwehr verlassen wird. Der betagte W 50 wird durch ein modernes Löschfahrzeug ersetzt und geht dann an den Nachwuchs.

Von Bert Endruszeit