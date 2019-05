Neukieritzsch/Hainer See

Seit dem Vormittag des 17. Mai wird gekalkt. Ein kleines Motorschiff namens Brahe III wird bis voraussichtlich Mitte Juni rund 1000 Tonnen Kalksteinmehl in den Hainer See verteilen. Der Auftraggeber, die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft ( LMBV) will damit einer Rückversauerung entgegenwirken.

Heiko Franke vom Transportunternehmen Papenburg hat sich für seinen Silo-Lkw ganz im Nordosten des Sees eine Stelle gesucht, an der er möglichst weit ans Ufer herankommt. Unten steuert Schiffsführer Kenneth Johannson, ein Schwede, die Brahe III ins flache Wasser, wo Schiffsbelader Michael Beyer den Schlauch vom Transporter anschließen kann.

Brahe III fasst neun Tonnen Kalkmehl

Durch den drückt eine Pumpe in der nächsten Viertelstunde neun Tonnen Kalkmehl in den Schiffsrumpf. Dann legt das Schiff ab, um das Material gleichmäßig im See zu verteilen. Dabei werde die Route von GPS-Daten gesteuert, sagt Beyer. Die gesamte Strecke werde aufgezeichnet und später vom Auftraggeber ausgewertet.

Anlegen und Nachfüllen muss die Brahe III mehrmals am Tag. Das Kalkmehl holt Heiko Franke aus einem Werk in Söhlde bei Salzgitter ( Niedersachsen).

Bekalkung in weiteren Tagebauseen nötig

Erst einen Tag zuvor hatten Johannson, Beyer und der zweite Schiffsführer Danny Clauß ihre Arbeit auf dem Störmthaler See beendet und das Schiff an den Hainer See transportiert. Auch der droht nach dem Ende der Flutung mit Wasser aus aktiven Tagebauen erneut zu versauern. Gleiches gilt für den Zwenkauer See, den die LMBV auch noch auf der Liste für den Einsatz des Bekalkungsschiffes hat.

Zur Galerie Im Auftrag der LMBV bringt das Spezialschiff Brahe III in den kommenden Wochen rund 1000 Tonnen Kalk in den Hainer See ein. Das soll dessen Versauerung entgegenwirken.

Wie lange genau die Brahe III auf dem Hainer See bleibt und ob nur diese eine oder später weitere Bekalkungskampagnen erforderlich sind, kann die LMBV noch nicht genau sagen. Das sei abhängig von der jeweiligen ph-Wert-Situation, sagt LMBV-Sprecherin Maria Lange. „Im April 2019 lag der pH-Wert für den Hainer See bei 5,6. Im März 2019 lag er noch bei 6,1. Somit wurde der vorgeschriebene Zielwert für die Bergbaufolgeseen von 6 bis 8 unterschritten.“

LMBV kann mehrere Jahre bekalken

Die Kalk-Einträge und deren Auswirkungen auf die See-Parameter würden parallel mittels eines Monitorings überwacht und dokumentiert, sagt Lange. Die Genehmigung für die Bekalkung liegt für mehrere Jahre vor.

Die absinkenden pH-Werte deuten auf eine Rückversauerung einzelner Bergbaufolgeseen hin, was mit deren geologischer Beschaffenheit zu tun hat. Das alkalisch wirkende Kalksteinmehl soll das Wasser neutralisieren. Dieses Verfahren habe sich bereits an anderen Orten bewährt.

Baden in den Seen weiterhin möglich

Das eingesetzte Kalksteinmehl sei sowohl für den Menschen als auch für die Umwelt unbedenklich, versichert Maria Lange. Für Nutzer des Sees gebe es keine Einschränkungen. „Das Baden in den Seen ist weiterhin möglich. Bootsbesitzer und Schwimmer sollten einen angemessenen Abstand zum Gewässerbehandlungsschiff halten, um eine gegenseitige Gefährdung auszuschließen“, empfiehlt die LMBV-Sprecherin.

Und auch Michael Beyer, der sich während des Befüllens des Schiffes über Funk mit dem schwedischen Kapitän verständigt, versichert: „Da kann überhaupt nichts passieren.“

Von André Neumann