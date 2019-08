Böhlen

Beide sind Kameraleute, Regisseure und haben ihr Berufsleben fast ausschließlich hinter eine Linse verbracht. Jetzt, im Ruhestand, hat sich daran nicht viel geändert. Wenn Hella und Wolfgang Mühlberg Wanderungen unternehmen oder mit dem Rad unterwegs sind, sind zwei Fotoapparate immer mit dabei.

Besonders Bäume haben es dem Ehepaar angetan. Im Laufe der vergangenen Jahre sind so viele Bilder entstanden, dass die zwei eine Ausstellung daraus gemacht haben. Und eben die ist derzeit im Kulturhaus Böhlen zu sehen.

„Malerisch – Bizarr – Mystisch. Bäume in Wald und Flur“ ist die Ausstellung betitelt. Offensichtliches ist genauso zu sehen wie Details, die zu suchen sind. Viele Werke sind im Harz entstanden, in der sächsischen Schweiz, im Erzgebirge und im Spreewald. Ihre Premiere feierte die Ausstellung in Bitterfeld-Wolfen, es folgten Stationen in Magdeburg und Berlin. Nun ist sie im Kulturhaus Böhlen angekommen. „Und hier passt sie wunderbar rein“, machte Wolfgang Mühlberg deutlich.

Bäume haben es Hella und Wolfgang Mühlberg besonders angetan. Beide sind bei Wanderungen nie ohne Kamera unterwegs. Quelle: Julia Tonne

Ergänzt hat Hella Mühlberg die Schau der Fotografien mit Malerei. „Bei mir kommen unterschiedliche Techniken zum Einsatz wie Acryl und Aquarell“, erzählte sie, „und die interessanteste Technik ist immer die aktuelle.“ Auch malerisch widmet sich Mühlberg der Natur, „schon deshalb passt die Ausstellung gut in die Zeit“, betonte sie.

Hella Mühlberg ist Fotografin, Wolfgang Mühlberg Elektromonteur

Während Hella Mühlberg ihre Karriere als Fotografin begann, wurde Wolfgang Mühlberg zunächst Elektromonteur. In den 70er-Jahren wechselten beide als Kameraleute zum DDR-Fernsehen nach Berlin-Adlershof, einige Jahre später zog es sie dann nach Dresden, wo sie als Kameraleute und Regisseure für Sendungen zu Kunst, Kultur, Unterhaltung und Wissenschaft arbeiteten. Und eben diese Leidenschaft für eine Kamera hat beide nie losgelassen.

Offensichtliches und Details holen sich die beiden Fotografen Hella und Wolfgang Mühlberg vor die Linse. Quelle: Julia Tonne

Zu sehen ist die Ausstellung in den kommenden Wochen zu den Öffnungszeiten des Kulturhauses. Neu ist, dass die Bilder nicht nur in der Wandelhalle zu sehen sind, sondern darüber hinaus auch im ersten und zweiten Foyer. Schon gleich die Vernissage nutzten rund 30 Besucher, um in die Welt der Wälder abzutauchen. Begleitet wurde die Eröffnung von Jannes Köhler, einem Musikschüler von Andreas Moritz, der – passend zum Titel der Ausstellung – Werke von Bach, Grieg und Moritz spielte.

Von Julia Tonne