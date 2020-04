Kampf gegen Borkenkäfer: Forstamt Leipzig bietet Hilfe an

Landkreis Leipzig

Das Forstamt Leipzig bietet privaten und kommunalen Waldbesitzern im Kampf gegen den Borkenkäfer seine Hilfe an. Wegen der warmen und sehr trockenen Sommer der vergangenen Jahre gebe es so viele Borkenkäfer sowie geschwächte Bäume wie nie zuvor in forstlicher Geschichte, warnt das Leipziger Forstamt. Man erwarte daher ein dramatisches großflächiges Sterben von Fichten, Lärchen und Kiefern in der Region.

Im vergangenen Jahr fielen im Forstbezirk Leipzig den extremen Wetterbedingungen und der raschen Ausbreitung des Borkenkäfers rund 350.000 Bäume zum Opfer. Dies betrifft rund 40 Prozent der Waldflächen des Freistaates Sachsen. „Für die Wälder in körperschaftlichem oder privatem Besitz gehen wir von ähnlichen Zahlen aus“, schätzen die Experten des Forstbezirks Leipzig.

Revierförster helfen kostenfrei

Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen leisten dabei die Revierförster. Sie beraten kostenfrei zu den notwendigen Arbeiten und informieren über zusätzliche Unterstützung durch im Forstbezirk tätige Forstbetriebsgemeinschaften und bestehende Förderrichtlinien. Den Kontakt findet sich über die Förstersuche im Internet oder telefonisch beim Forstbezirk Leipzig unter der Nummer 0341/860 800.

Borkenkäferbefall – Das ist zu tun

Wenn Waldbesitzer frischen Befall erkennen, müssen sie sofort handeln. Die rechtzeitige Sanierung der ersten Generationen ist besonders wichtig. Sie begrenzt den Sanierungsaufwand und die Schäden. Denn auf einem befallenen Baum in der ersten Käfergeneration, folgen 20 befallene Bäume in der zweiten und 400 Bäume in der dritten Vermehrungswelle.

Solange die Entwicklung der Larven noch nicht abgeschlossen ist kann dieser Zyklus unterbrochen werden. Dazu müssen befallene Bäume gefällt und die Stämme entrindet oder so schnell wie möglich aus dem Wald abgefahren werden.

