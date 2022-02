Kanal voll in Lobstädt: Wilde Wasserlache in verfüllter Grube

Neukieritzsch/Lobstädt

Mit einiger Verwunderung wird in Neukieritzsch die Situation an einem verfüllten ehemaligen Zulaufgraben zum Speicherbecken Lobstädt betrachtet. „So war es nicht angedacht“, sagte der Lobstädter Ortsvorsteher Claus Meiner auf der jüngsten Beratung des Neukieritzscher Gemeinderates.

Bis zum vorigen Jahr kreuzte im Neukieritzscher Ortsteil Lobstädt ein Kanal zwischen der Pleiße und dem See die Altenburger Straße. Weil der nicht mehr gebraucht wurde, ließ die Landestalsperrenverwaltung (LTV) den verfüllen und eine Brücke abreißen. Geblieben ist eine Senke. In der steht allerdings seit Anfang des Jahres Wasser.

Claus Meiner vermutet: „Was man sieht, ist wahrscheinlich ein technisches Problem.“ Und Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) schätzt ein: „Für ein technisches Problem hat das aber viel zu viel Geld gekostet.“ Nach seiner Einschätzung gleiche die Situation jetzt der von vorher. Nur dass das Wasser jetzt rund zwei Meter höher stehe.

Böschungen sind nicht gefährdet

Bei der LTV geht man nach der äußerst aufwändigen Baumaßnahme nicht von einem Fehler aus. Allerdings bestätigt Henriette Salewski von der LTV-Niederlassung in Rötha: „Die Situation ist nicht so, wie wir sie uns auf Dauer wünschen.“ Entwarnung gibt sie an die Adresse derer, die in dem stehenden Wasser eine Gefahr vermuten.

Für die Standsicherheit der Böschungen stelle das Wasser in der Senke keinerlei Gefährdung dar. Anwohner müssten sich diesbezüglich keine Sorgen machen. Auch handele es sich bei dem Wasser, das in der Senke steht, nicht um Grundwasser, sondern überwiegend um Bodenwasser, welches von den seitlichen Böschungen in die Senke laufe.

Talsperrenverwaltung will Situation erst beobachten

Dass es dort nicht komplett versickert, könnte an einem bewusst gewählten Bodenaufbau liegen, wie die LTV-Betriebsteilleiterin der LVZ sagte. Der sieht so aus, dass ein rund 70 Zentimeter dickes „Gründungspaket“ aus gröberem Material und mit einer sandigen Abdeckung dafür sorgt, das Wasser in dem Erdreich in Richtung Speicherbecken abfließt.

Um die Senke begrünen zu können, sei darauf noch eine Schicht Mutterboden aufgebracht worden. Dessen geringere Durchlässigkeit könnte das Problem sein, so Salewski. Die LTV wolle jetzt aber keinen Schnellschuss machen, sondern die Situation erst einmal beobachten. „Wir wollen erst sehen, ob das stehende Wasser ein Dauerzustand ist. Notfalls müsste nachgearbeitet werden, beispielsweise mit dem Einbringen von Sickerschlitzen.“

Stehendes Wasser könnte hohen Wartungsaufwand bescheren

Während das Phänomen des stehenden Wassers ungefährlich für Anwohner ist, stellt es eher für die LTV selbst ein Problem dar. „Wenn wir dort dauerhaft große nasse Flächen haben“, befürchtet Henriette Salewski, „bekommen wir wieder eine Verschilfung wie früher in dem Kanal.“

Das Schilf müsste dann regelmäßig geschnitten werden. Das wiederum würde für die LTV einen hohen Unterhaltungs- und Wartungsaufwand bedeuten, wie er durch die Beseitigung des Grabens eigentlich vermieden werden sollte.

Der Rückbau des einstigen Kanals zwischen Pleiße und Speicherbecken Lobstädt dauerte vom Oktober 2020 bis Juli 2021. Einige Zeit länger, als geplant, was unter anderem am schweren Baugrund lag. Unter der neu modellierten Landschaft liegt ein Rohr, durch das bei Bedarf Wasser aus dem Speicherbecken Borna in den Speicher Lobstädt fließt.

Von André Neumann