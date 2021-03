Kandidatenkür in Neukieritzsch: Warum tagen die Linken nicht digital?

Landkreis Leipzig/Neukieritzsch

Den Parteien läuft die Zeit davon: Für die Wahl des Deutschen Bundestages am 26. September hat im Wahlkreis 154 (Leipzig-Land) bisher nur die AfD ihren Direktkandidaten nominiert. Die CDU blies nach heftiger Kritik auch aus den eigenen Reihen ihre ursprünglich für den 9. Januar geplante Nominierungsveranstaltung in der Neukieritzscher Parkarena noch in letzter Minute ab. Nun lädt die Linkspartei am 6. März an gleicher Stelle zur Wahlkreisversammlung ein. Wie rechtfertigt die Linke diesen Präsenztermin in einer Zeit, in der Einzelhandel, Gastronomie und andere Branchen nach wie vor nicht öffnen dürfen? Auf Fragen antwortet Jens Kretzschmar, Vorsitzender des Linken-Kreisverbandes Westsachsen.

Corona erschwert bei allen Parteien die Vorbereitung des Urnengangs im September. Deshalb hat der Bundestag kurzfristig den Weg frei gemacht, dass Kandidatenaufstellungen auch digital erfolgen können. Warum hat sich die Linke gegen diese kontakt- und risikoärmere Variante entschieden?

Jens Kretzschmar Quelle: Die Linke

Jens Kretzschmar: Sicher besteht inzwischen die Möglichkeit, Kandidaten rein digital aufzustellen, ohne dass man sich versammeln muss. Aber für uns kam diese Entscheidung des Bundestages Ende Januar einfach zu spät. In der Vorbereitung der Veranstaltung haben wir das Bestmögliche getan, um den Termin so sicher wie möglich zu gestalten. Mit der Parkarena in Neukieritzsch wurde der größte zur Verfügung stehende Raum gewählt. Es gibt ein strenges Hygienekonzept.

All das hatte die CDU auch und hat dennoch von ihrer Präsenzveranstaltung im Januar Abstand genommen. Warum denken Sie, dass Ihre Wahlversammlung bei den Bürgern auf mehr Verständnis stößt?

Wie gesagt, es ist ein enormer organisatorischer Aufwand, so eine Veranstaltung zu stemmen. Den Termin haben wir seit Dezember geplant. Zudem ist es im Landkreis auch nicht sicher, ob angesichts der ungenügend ausgebauten Breitband-Infrastruktur eine Nominierung via Internet so komplikationslos und ohne technische Pannen möglich wäre.

Bundestagswahl vorbereiten

Dennoch - schüren Sie mit Ihrer Zusammenkunft nicht noch mehr Unfrieden bei Einzelhändlern, Gastronomen und anderen Betroffenen, die nach wie vor nicht öffnen dürfen - trotz ebenfalls vorhandener Hygienekonzepte?

Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ihr dürft euch im politischen Raum versammeln, wir aber nicht. Hierzu man aber auch entgegen, dass Parteien die Möglichkeit haben müssen, die Bundestagswahl entsprechend vorzubereiten. Würden wir nicht nominieren, hieße das in der Konsequenz, wir würden nicht im Deutschen Bundestag vertreten sein und könnten dort nicht die Interessen von Soloselbstständigen oder anderen Betroffenen der Corona-Krise vertreten.

Haben Sie keine Angst, dass Ihr Parteitermin unschöne Bilder produziert, wie sie bereits nach ähnlichen Nominierungs-Parteitagen in Sachsen-Anhalt durch die Medien geisterten – mit 100 Leuten in einem Raum, die keine Maske tragen, sich also selbst nicht an die Verordnungen halten, die sie Bürgern zumuten?

Nur Redner dürfen Maske absetzen

Nein, diese Angst habe ich nicht. Es gilt wie gesagt ein strenges Hygienekonzept. Die Teilnehmer sitzen auf Stühlen, die mit großem Abstand in der gesamten Parkarena verteilt werden. Außer für das Podium gibt es keine Tische. Während der gesamten Kreiswahlversammlung gilt Maskenpflicht, also auch wenn die Leute sitzen. Nur Redner dürfen ihre Maske absetzen. Den Zeitplan haben wir so zusammengekürzt, dass wir nicht länger als nötig tagen.

Nur mit Anmeldung zur Wahl

Wie viele Teilnehmer könnten sich denn maximal versammeln? Mit anderen Worten: Wie viele Mitglieder hat der Kreisverband aktuell, die das Recht haben, an der Wahl teilzunehmen?

Wir sind 385 Mitglieder, aber erfahrungsgemäß kommen davon lediglich 80 bis 90 Personen zur Nominierung. Für den Termin am Sonnabend haben wir extra um Anmeldung gebeten, so dass wir schätzungsweise auf 50 Leute kommen werden. Parteimitglieder, die ein Attest vorlegen, das sie von der Maskenpflicht entbindet, müssen übrigens draußen bleiben.

Favoritin des Kreisvorstandes ist die Berlinerin Julia Schramm, Insidern als Publizistin und Bloggerin bekannt. Rechnen Sie mit weiteren Kandidaten?

Überraschend hat noch Amar Günther, ein 19-jähriger junger Mann, seinen Hut in den Ring geworfen.

Interview: Simone Prenzel

Von Simone Prenzel