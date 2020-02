Kaninchen sterben bei Feuer im Naturschutzzentrum Groitzsch

Groitzsch

In der Nacht zum Sonnabend ist auf dem Gelände des Groitzscher Naturschutzzentrums im Neuen Weg 11 ein Brand ausgebrochen. Aus bisher ungeklärter Ursache fing ein hölzerner Unterstand im hinteren Bereich Feuer und wurde dabei komplett zerstört. Für vier Kaninchen kam jede Hilfe zu spät. Sie kamen in den Flammen ums Leben, berichtet Ingo Thienemann (60), Vorsitzender der Nabu-Regionalgruppe Südraum und Leiter des Naturschutzzentrums.

Rettung für vier Meerschweinchen

Glück im Unglück hatten dagegen vier Meerschweinchen, die nur drei Meter entfernt in Boxen untergebracht waren. Sie überlebten die Katastrophe wie durch ein Wunder, obwohl ihre Behausungen ebenfalls, wohl wegen der großen Hitzeentwicklung, Feuer gefangen hatten. „Offenbar hatten sie sich in eine Ecke verkrochen und konnten noch rechtzeitig gerettet werden“, so Thienemann.

Diese Meerschweinchen haben den Brand im Groitzscher Naturschutzzentrum wie durch ein Wunder überlebt. Quelle: Olaf Becher

Bauholz, Heu und Stroh vernichtet

Er schätzt den Schaden auf 12.000 bis 15.000 Euro. Neben Heu und Stroh für die Tiere waren in der vier mal fünf Meter großen Hütte vor allem Konstruktionsholz und Baumaterial gelagert, welche die Mitglieder noch zu Jahresende beschafft hatten, um damit neue Projekte wie den Bau von Nistkästen umzusetzen. „Das alles ist sehr ärgerlich für uns, und der Tod der Tiere ist besonders tragisch. Nun wird es schwierig für uns, das Holz für die geplanten Baumaßnahmen neu zu beschaffen. Das ist ein großer Schlag in unsere Finanzen“, so der Naturschützer.

Anwohner bemerken den Brand

Anwohner aus den gegenüberliegenden Neubauten am Neuen Weg hatten den Brand gegen 2.30 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Wenige Minuten später waren 14 Kameraden mit einem Einsatzleitwagen, einem Löschgruppenfahrzeug und einem Tanklöschfahrzeug am Unglücksort angekommen, berichtet der stellvertretende Stadtwehrleiter Mike Köhler; in der Stadtratssitzung am 6. Februar wird der Pegauer offiziell als neuer Groitzscher Stadtwehrleiter berufen.

Starke Rauchentwicklung

„Durch die starke Rauchentwicklung mussten wir das Gebäude unter schwerem Atemschutz löschen“, informiert Köhler weiter. Bis 5.45 Uhr zogen sich die Löscharbeiten hin. Zudem war das Feuerwehrtechnische Zentrum mit dem Atemschutzgerätewagen vor Ort, um die benutzten Atemschutzgeräte zu tauschen.

Bei einem Brand im Groitzscher Naturschutzzentrum sind in der Nacht zum Sonnabend vier Kaninchen ums Leben gekommen sowie Baumaterial vernichtet worden. Fassungslos stehen Mitglieder und Besucher des Naturschutzzentrums vor den Trümmern der Hütte. Quelle: Olaf Becher

Spekulation über Brandstiftung als Ursache

Über die Ursache des Feuers kann derzeit nur spekuliert werden, meint Ingo Thienemann verzweifelt. Brandstiftung gilt als wahrscheinlich, denn am Gebäude lagen keine Versorgungsleitungen an. In den nächsten Tagen wird deshalb ein Brandursachenermittler der Polizei seine Arbeit im Naturschutzzentrum aufnehmen. Unterdessen machten sich am Wochenende viele Anwohner vom benachbarten Spielplatz aus ein Bild vom Geschehen und äußerten Bestürzung und Unverständnis über den Brand.

Von Kathrin Haase/ Olaf Becher