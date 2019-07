Neukieritzsch/Deutzen

Zum zehnten Mal richtet der Rassekaninchenzuchtverein S91 Deutzen seine Jungtierschau „Rund um die Braunkohle“ aus. Hoppel & Co. nehmen am Wochenende 13. und 14. Juli den Kulturpark Deutzen in Beschlag und zugleich feiert der Verein sein 100. Gründungsjubiläum.

300 Tiere aus dem Dreiländereck

50 Aussteller aus dem Dreiländereck Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben sich mit rund 300 Tieren für die Schau angemeldet, darunter auch neun jugendliche Züchter mit über 40 Kaninchen, berichtet der verantwortliche Zuchtwart Werner Räßler. Ausgestellt sind unter anderem Deutsche Widder, Hasenkaninchen, Zwergwidder, Angora, Rexkaninchen und Löwenköpfchen.

50 Aussteller präsentieren am Wochenende über 300 Kaninchen vieler verschiedener Rassen. Quelle: dpa

Räßler selbst ist bereits in dritter Generation Rassekaninchenzüchter. Schon sein Großvater Paul Räßler war von 1929 bis zu seinem Tod 1970 Mitglied im Deutzener Verein, später auch sein Vater Rudolf. „Es ist einfach ein schönes Hobby und ein wunderbarer Ausgleich zum Berufsalltag“, schwärmt der 61-jährige Anlagenfahrer, der die Kaninchenzucht gemeinsam mit seiner Frau Gabriele (56) betreibt. Täglich bis zu zwei Stunden ist das Paar für seine 37 Tiere da. „Aber wir empfinden das nicht als Belastung, sondern als Freude und Entspannung“, sagt der gebürtige Deutzener, der mittlerweile in Streitwald wohnt.

Monatsbeitrag lag bei 25 Pfennig

Gegründet wurde der Verein am 2. November 1919 im Gasthof Deutzen. Das geht aus dem Gründungsprotokoll hervor, das beim Vereinsvorsitzenden Uwe Kassl im Original vorliegt. 13 Rassekaninchenzüchter aus Deutzen, Görnitz, Hartmannsdorf und Röthigen hatten sich damals zusammengeschlossen und Paul Gropp übernahm gemeinsam mit Benno Fischer die Vereinsführung.

Als Eintrittsgeld beschlossen die Züchter eine Mark, der monatliche Beitrag lag bei 25 Pfennig. „Mittlerweile führt meine Frau die Chronik weiter“, erzählt Werner Räßler und blättert durch die reich bebilderten Hefter, in denen viele Zeitungsausschnitte kleben. „Hier kann man wunderbar nachlesen, was wir alles so auf die Beine gestellt haben.“

Viele Rassen sind bei der Ausstellung vertreten: Fast jede Fellfarbe, Löffellänge und Größe ist zu finden. Quelle: dpa-tmn

Landrat kommt zur Jubiläumsschau

Am 13. und 14. Juli ist es nun an der Zeit, den runden Geburtstag zu feiern. Zu den Ehrengästen haben sich neben dem Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel auch der Landrat Henry Graichen ( CDU) sowie befreundete Vereine angesagt. Offiziell eröffnet wird die Schau am Sonnabend um 10 Uhr im Kulturpark Deutzen, dann soll auch die vereinseigene Hymne abgespielt werden.

Vereinseigene Hymne „Gut Zucht“

„Wir dürften der einzige Rassekaninchenzuchtverein in ganz Deutschland sein, der ein Vereinslied eingesungen hat“, lacht Werner Räßler. Getextet wurde es von Uwe Kassl, eingesungen haben es die 24 Mitglieder gemeinsam mit den Regiser Happy Singers. „Gut Zucht, S91, gut Zucht“, lautet der Refrain, „gut Zucht, all unseren Freunden, gut Zucht“.

Bereits ab 9 Uhr können sich die ersten Gäste am Sonnabend umsehen, die Tiere begutachten und mit den Züchtern ins Gespräch kommen. Geöffnet ist von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr, der Eintritt für Kinder ist frei.

Jury bewertet Fell und Körperbau der Tiere

Bereits Freitag wird eine Jury die Mümmelmänner unter die Lupe nehmen und sie nach Fell, Körperbau und den spezifischen Rassemerkmalen bewerten. „Die Höchstpunktzahl bei Jungtierschauen ist eine 7 für Sehr gut“, erläutert Räßler, der selbst als Preisrichter tätig ist, nur bei vereinseigenen Ausstellungen aus Befangenheitsgründen nicht mit in der Jury sitzt. Gemeinsam mit seiner Frau stellt er am Wochenende in Deutzen vier Tiere aus.

Von Kathrin Haase