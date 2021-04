Bad Lausick

In fünf Monaten wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Jenen Mann, den ihre Partei für das Kanzleramt aufgestellt hat, betrachten die Mitglieder des CDU-Stadtverbandes Bad Lausick als „zweite Wahl“. Mit der Nominierung von Armin Laschet statt der Markus Söders sicherten sich die oberen Parteigremien Pfründe. Die Basis werde brüskiert. So steht es in einem zornigen Brief, den die Bad Lausicker an das Konrad-Adenauer-Haus schickten. Warum für sie das Maß voll ist, erklärt Udo Goerke, der den 21-köpfigen Stadtverband leitet, im LVZ-Gespräch.

Udo Goerke (52) leitet den Bad Lausicker Stadtverband der CDU. Quelle: privat

„Wir haben die Nase gestrichen voll.“ – Ein Satz, der gern an Stammtischen verortet wird, wenn es um Politik geht. Der Bad Lausicker CDU-Stadtverband hat diesen Satz – und ganz andere – an die Bundesspitze der Partei in Berlin geschickt. Aus welcher Situation heraus entstand der Brief?

Unmittelbar nach der Entscheidung in der K-Frage. Da herrschte bei uns entsetzte Lähmung. Doch dann trauten sich die Ersten aus der Deckung und sagten, sie hätten kein Verständnis für diese Entscheidung. Und stellten in Frage, wen sie wählen und ob sie überhaupt zur Wahl gehen sollten. Einige sagten, sie denken daran, aus der CDU auszutreten. Wir mussten reagieren.

Laschet hat das eigene Wohl vornan gestellt

Am Anfang des Briefes steht eine Entschuldigung an die Wählerinnen und Wähler für „das unwürdige Theater“ des Laschet-Söder-Duells. Was daran war unwürdig?

Dass die Entscheidung lange dauerte, war nicht gut. Aber was wirklich stört: Herr Laschet hat gerade erst den Vorsitz der Partei übernommen, mit nicht übergroßer Mehrheit, und jetzt spielt er diese Macht aus ohne Rücksicht auf Verluste – nicht zum Wohl unserer Partei, sondern zu seinem eigenen.

Armin Laschet, den Sie direkt ansprechen, nennen Sie den „eindeutig aussichtsloseren von zwei zur Verfügung stehenden Kandidaten der Union“. Das führt zu zwei Fragen: Wer ist der bessere? Sehen Sie einen Wahlsieg der CDU aufgrund der Querelen inzwischen schon als fast verloren an?

Wir schreiben ausdrücklich aussichtsloserer, nicht besserer. Letzeres zu beurteilen, steht uns nicht zu. Beide sind Ministerpräsidenten und füllen diese Ämter aus. Umfragen haben aber eindeutig gezeigt, dass die besseren Aussichten beim Wähler Herr Söder hätte. Wir können nicht nachvollziehen, wie man da Herr Laschet ins Rennen schicken kann.

Unionspolitik zu machen, wird schwerer

Ist es auch die Sorge vor einer grünen Bundeskanzlerin, die Sie umtreibt?

Grundsätzlich sollte man dem politischen Gegner nicht die Fähigkeit absprechen, regieren zu können. Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg ist ein gutes Beispiel. Nach der Bundestagswahl wird es wohl kaum eine Regierung ohne grüne Beteiligung geben können. Das heißt, dass es für die CDU schwerer wird, ihre Ziele umzusetzen. In Sachsen sind wir zwar stärkste Partei, aber wir können uns gegen die kleineren Partner nicht in dem Maß durchsetzen, wie es zu wünschen wäre.

Der Brief geht hart ins Gericht mit jenen in der CDU, die in Ihren Augen nur auf die „Sicherung von Pfründen und Ambitionen auf irgendwelche Posten“ aus sind. Wie groß ist die Kluft zwischen Basis und Partei-Führung, die der Brief diagnostiziert?

Die Kluft zwischen hier und Berlin war selten so groß und könnte in der K-Frage nicht größer sein.

Nicht aus der Partei drängen lassen

Unterzeichnet haben den Brief neben aktuellen Stadträten einige der Nachwende-Gründer-Generation der CDU. Josef Eisenmann war ab 1990 für 25 Jahre Bürgermeister. Rüdiger Kreis saß in der 1990 frei gewählten Volkskammer der DDR. Sie betrachten bei aller Kritik die CDU als ihre Partei. Sie zu verlassen, lehnen sie ab. Eine Drohung?

Wir bringen unsere Gedanken und Positionen deutlich zum Ausdruck. Das geschieht in der Partei längst nicht mehr im nötigen Maß. Einige unserer Mitglieder sind seit Jahrzehnten engagiert. Die wollen was bewegen, haben was bewegt. Die Partei gehört uns allen. Ein Austritt löst die Probleme nicht. Vielleicht aber dieser Weckruf.

Gibt es Reaktionen aus dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin?

Spätestens seit Montag muss der Brief dort vorliegen. Bisher gibt es null Reaktion.

Unterstützung für Georg-Ludwig von Breitenbuch

Was müssten Armin Laschet und/oder der Bundesvorstand tun, dass Sie - entgegen ihrer Ankündigung im Brief – doch für Ihre Partei in den Bundestags-Wahlkampf ziehen?

Bei uns anzurufen, kann er sich sparen. Die Personalie ist für uns durch. Klar aber ist, dass wir unseren Direktkandidaten Georg-Ludwig von Breitenbuch nach Kräften unterstützen. Wir verbinden damit einiges an Erwartungen.

Udo Goerke Udo Goerke (52) arbeitet als Rechtsanwalt. Er ist Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Bad Lausick/Otterwisch und Mitglied des Bad Lausicker Stadtrates seit 2004. Goerke ist verheiratet hat ein Kind und zwei Enkel.

Von Ekkehard Schulreich