Als Burggraf Martin I. und Burggräfin Sandra I. gehen sie in die Geschichte des Groitzscher Carnevalvereins Schnaudertaler Burgnarren ein. Das Paar liebt die Geselligkeit und das Mittelalter.

In der 22. Saison des Groitzscher Carnevalvereins Schnaudertaler Burgnarren regieren Burggraf Martin I. und seine Gräfin Sandra I. Neun Auftritte - vom Karnevalsauftakt am 11. November bis zum Aschermittwoch am 26. Februar - bestreiten die beiden zusammen mit ihren Knappen Lounis und Morris. Quelle: Verein