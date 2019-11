Karneval in Groitzsch: Bürgermeister rückt Rathausschlüssel nicht raus

Groitzsch

Na, allzu gut können der Groitzscher Carneval Club von 1965 (GCC) und der Carnevalsverein Schnaudertaler Burgnarren (CSB) die Geschäfte von Bürgermeister Maik Kunze in der Vergangenheit nicht gemacht haben. Denn der weigerte sich vehement am Montag – beim Auftakt der fünften Jahreszeit auf dem Marktplatz – den Rathausschlüssel rauszurücken. „Den bekommt Ihr erst im Februar – wenn alles gut geklappt hat“, machte der Verwaltungschef deutlich.

Der GCC startete auf dem Marktplatz in seine 55., der CSB in seine 22. Saison. „Macht zusammen 77 Jahre Karneval in Groitzsch“, sagte Frank Neumann, Ober-Burgnarr. Allerdings ergänzte Kunze die Rechnung noch durch den Faschingsclub Audigast, „und dann sind es weit über 100 Jahre“.

Kinder und Eltern bei der Karnevalseröffnung in Groitzsch dabei

Etliche Besucher bevölkerten den Marktplatz am Montag, zahlreiche Kinder waren samt Erziehern oder Lehrern zur Karnevalseröffnung um 11.11 Uhr gekommen, Elke und Katrin hatten extra Urlaub eingereicht. „Das haben wir uns dieses Jahr mal gegönnt“, erklärten die beiden Frauen. Denn jedes Jahr den 11. November blocken und dem Arbeitgeber absagen, sei schlicht nicht machbar.

Zur Galerie Der Groitzscher Carnevalclub und die Schnaudertaler Burgnarren starteten am 11.11. auf dem Marktplatz in die neue Saison.

Geboten wurde den Zuschauern einiges – und das machte Lust auf mehr. „Zwei Karten gibt es noch für die Veranstaltung am 22. November“, warb Neumann. „Und der Mann, der die Karten kauft und seine Liebste damit überrascht, kann in Ruhe feiern, in Ruhe Bier trinken und sich in Ruhe das Programm ansehen. Denn die Karten gelten für verschiedene Tische.“ Die Ruhe für „Neumi“ dürfte mit diesem Aufruf nun dahin sein.

Raymond I. und Annett I. sind das neue Prinzenpaar vom GCC

Auch für das neue Prinzenpaar vom GCC wird es nun turbulent. Raymond I. und Annett I. übernehmen die Geschicke und regieren das närrische Volk. Beim CSB sorgen künftig Burggraf Martin I. und Gräfin Sandra I. für Ordnung. Für das bisherige Kinderprinzenpaar des GCC hingegen wird es nun wieder deutlich ruhiger. Philipp und seine Lina dürfen sich wieder inkognito in der Öffentlichkeit bewegen und sich mal weniger gesittet benehmen. Das überlassen die zwei Zehnjährigen jetzt Willi und Amelie, dem neuen Kinderprinzenpaar.

Von Julia Tonne