Start in die Karnevalssaison? - So verderben neue Corona-Regeln Narren in Rötha, Kitzscher, Pegau, Groitzsch und Borna den Spaß

Schon wieder droht, dass die Corona-Pandemie Karnevalsvereinen nicht nur in Rötha, Kitzscher, Pegau, Groitzsch und Borna den Spaß verdirbt. Einige Clubs haben ihre ersten Veranstaltungen schon abgesagt. Wenigstens die Rathausschlüssel wollen sie sich holen.