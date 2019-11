Karnevalsclub Neukieritzsch feiert 35. Geburtstag

Neukieritzsch

Um den Neukieritzscher Karneval Club (NKC) ist es in den vergangenen Jahren etwas ruhiger geworden. Zumindest, was eigene Veranstaltungen und Programme anbelangt. Mit 25 aktiven Mitgliedern gehört er auch eher zu den kleineren seiner Zunft.

Anlässlich des 35-jährigen Bestehens des NKC wollen die jetzt aber den Neukieritzschern einmal zeigen, dass es ihren Verein noch gibt. Deswegen ziehen die Karnevalisten um Präsident Sven Russaú und Vorstandsvorsitzende Kathleen Gerstl die Eröffnung der Saison zwei Tage vor und laden an diesem Sonnabend, 9. November, zu einem Tag der offenen Tür ein. Ab 14 Uhr sind Besucher willkommen.

Gefeiert wird im Vereinshaus in der Bornaer Straße

Ort des Geschehens ist das Vereinshaus in der Bornaer Straße. Das ist an den roten Toren noch als früheres Feuerwehrgerätehaus zu erkennen. Noch früher war es der Gasthof „Zur Post“. Der Einzug des NKC liegt auch schon wieder 20 Jahre zurück, damals war der NKC gerade 15 Jahre alt.

Gegründet worden war er am 11. 11. 1984 von elf Faschingsbegeisterten um den späteren Präsidenten Günter Vollmer. Die Idee war in dessen Garage in der Garagengemeinschaft „Fuchsfarm“ in Neukieritzsch geboren worden.

Am Sonnabendnachmittag wird der Verein seinen Gästen vor allem den neuen Umzugswagen zeigen. Der alte Lkw-Hänger war in die Jahre gekommen und nicht mehr fahrtüchtig. Deswegen wurde ein neues Fahrgestell angeschafft. Bei dessen Transport von Jüterborg nach Neukieritzsch half ein Karnevalsfreund vom Pegauer Karneval-Klub ( PKK).

Die Männer des Vereins bauten den Aufbau des alten Wagens auf den neuen. Der steht jetzt am angestammten Platz in der einstigen Feuerwehrgarage und ist erst auf einer Seite mit dem diesjährigen Motto gestaltet. Das heißt „Back to the rooots“ und soll an frühere Programme erinnern. Szenen aus dem „ Dschungelcamp“ und von den „Party-Malern“ schmücken die fertige Wagenseite.

NKC zeigt Tanzvorführungen

So werden die Besucher am Sonnabendnachmittag ab 14 Uhr den Wagen zu sehen bekommen. Draußen vor dem einstigen Feuerwehrtor. Denn drin wird der Platz für das Programm gebraucht, hier zeigt der NKC, was er am besten kann: Tanzen.

Die vier- bis siebenjährigen „Tanzmäuse“ unddie sieben- bis neunjährigen „Sunshines“. Erst seit diesem Jahr gibt es eine dritte Tanzgruppe für die älteren Mädchen. „Die hat noch nicht mal einen Namen“, sagt Kathleen Gerstl, den soll sie am Sonnabend bekommen.

Zum rund zweistündigen Programm beim Tag der offenen Tür gehören unter anderem eine Modenschau mit früheren Kostümen und eine Ausstellung mit Bildern und Orden. Am Abend feiert der NKC dann mit geladenen Gästen weiter.

Karnevalseröffnung am 11.11. um 11.11

Die eigentliche Karnevalseröffnung am 11.11. um 11.11 Uhr feiert der NKC natürlich auch wieder. Dazu wird der neue Umzugswagen auf den Markt gefahren, wo hoffentlich noch einmal viele Neukieritzscher dessen fertige Seite bestaunen werden. Auch der Bürgermeister wird erwartet, um sich zum Zeichen des Beginns der närrischen Saison die Krawatte abschneiden zu lassen.

Danach haben die Karnevalisten Zeit, ihren neuen Umzugswagen komplett zu bemalen. „Bis zu den Umzügen in Pegau und Groitzsch im Februar muss er fertig sein“, schmunzelt Kathleen Gerstl.

Von André Neumann