Karnevalssaison wird am 11.11. in Rötha eingeläutet

Rötha

Mit dem traditionellen Rathaussturm und zwei Abendveranstaltungen startet der Karneval Club Rötha (KCR) in die närrische Saison. Die Ereignisse am Vormittag des 11. November sind dutzendfach erprobt: Ab 10 Uhr versammeln sich die Narren in der Nähe des Rathauses und erwarten dort möglichst viele Röthaer zum Frühschoppen.

Ab kurz nach halb elf beginnt der Schützenverein, Löcher in die Mauer vor der Rathaustür zu schießen. Es wird getanzt und gefeiert, der Bürgermeister darf noch einmal kurz reden, dann stemmt das neue Prinzenpaar die Mauer auf und übernimmt das Rathaus mit einer Rede ans Volk.

Abendveranstaltung am 16. November im Volkshaus am Wasserturm

Die erste Abendveranstaltung mit Programm findet am 16. November im Volkshaus am Wasserturm statt, die zweite eine Woche später, am 23. November. Für beide gibt es noch ein paar Karten, erhältlich sind sie im Reisebüro „Gute Laune Reisen“ in der August-Bebel-Straße. Zum Vormerken: Der Kartenverkauf für die Veranstaltungen im Februar beginnt am 14. Dezember.

Von André Neumann