Karnevalsstart mit PKK: Pegauer Narren weisen Corona-Vorwurf zurück

Pegau

Der Pegauer Karneval-Klub (PKK) wehrt sich gegen den Vorwurf, für den Corona-Ausbruch im Rathaus mit verantwortlich zu sein. Der Verein weist jegliche Verbindung zwischen dem Faschingsauftakt am 11. November und den corona-bedingten personellen Ausfällen in der Stadtverwaltung entschieden zurück.

Verbindung von Karnevalsauftakt und Infektionen?

Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) musste sich wegen einer Infektion in Quarantäne begeben. In einem Brief an die LVZ erhoben daraufhin Pegauer den Vorwurf, die fehlenden Abstände bei der Schlüsselübergabe hätten dazu geführt. Der Rathauschef und einige Mitarbeiter seien seit 15./16. November in Quarantäne.

„Wenn man von einer Inkubationszeit von vier bis fünf Tagen ausgeht, dann kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass sich zumindest Herr Rösel bei dieser Veranstaltung, wo kaum ein Sicherheitsabstand eingehalten wurde, angesteckt hat“, wird gemutmaßt. Allerdings heißt es weiter, dass nicht die Veranstaltung an sich ursächlich gewesen sein könnten, sondern der fehlende Abstand und das Fehlen von Masken.

PKK: Schutzregeln eingehalten und angemahnt

René Voigtmann, der neue 1. Vorsitzende des PKK, teilt nun mit, dass der Ausfall der Mitarbeiter im Pegauer Rathaus schon vor dem 11. November begann. „Wohlweislich und aus Schutz unserer eigenen Mitglieder und unserer Gäste haben wir alle Veranstaltungen im November abgesagt. Der Karnevalsauftakt am 11.11. hat unter den zum Zeitpunkt gültigen Corona-Schutzmaßnahmen stattgefunden“, informiert er.

Auf ein umfangreiches Bühnenprogramm sei verzichtet worden, auch hätten die Bühne nur wenige Personen gleichzeitig betreten. Darüber hinaus habe der Verein zum Schutz der Besucher über Lautsprecher regelmäßig auf die Abstandregelungen hingewiesen sowie zum Tragen von einer Maske aufgefordert und alle sonstigen Hygienemaßnahmen eingehalten.

Verein sieht keine Zunahme von Infektionen

„Ein exponentieller Anstieg von Corona-Fällen ist, auch knapp 14 Tage nach der Veranstaltung, weder in unserem Verein noch bei unseren Gästen bekannt. Wir wünschen dem Bürgermeister und allen betroffenen Mitarbeitern der Stadtverwaltung gute Besserung“, teilt Voigtmann weiter mit.

Von Julia Tonne