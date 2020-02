Karnevalsumzug in Groitzsch abgesagt

Groitzsch

Gedrückte Stimmung in Groitzsch: In der Karnevalshochburg ist der traditionelle Umzug ausgefallen. Gleich am frühen Sonntagmorgen hatte der Groitzscher Carneval Club (GCC) einen Rückzieher gemacht und die Veranstaltung abgesagt. „Die Wettervorhersage hat uns veranlasst, allen Teilnehmern abzusagen“, erklärte Zugmarschall Dirk Hoffmann. Bei den erwarteten Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde sei das Risiko zu groß gewesen.

„Wir haben am Sonntag um 8 Uhr gemeinsam im Rathaus beratschlagt, uns dann aber entschieden, gleich alle weiteren Planungen abzubrechen und allen, die beim Umzug dabei sein wollten, mitzuteilen, dass der Umzug nicht stattfindet“, sagt Hoffmann weiter. Da sich Gruppen unter anderem aus Lützen, Leipzig, Altenburg ( Como Vento) und aus Lucka angemeldet hatten, wollten Vorstand und Helfer des GCC „nicht bis Mittag rumeiern und dann alle nach Hause schicken müssen“.

Für den GCC ist es die erste Absage eines Karnevalsumzugs aufgrund des Wetters. „Schnee und Regen hätten uns nicht gestört, das kennen wir schon.“ Aber Sturmböen seien nun mal eine andere Hausnummer – und für Zuschauer und Teilnehmer zu gefährlich, weil schlicht Teile von den Wagen gefegt werden könnten. „Die Gesundheit aller geht vor“, machte Hoffmann deutlich.

Auch Como Vento aus Altenburg war wieder eingeladen, musste sich aber mit der Absage abfinden. Quelle: GCC/Dirk Hoffmann

Der Zugmarschall gibt zu, dass am Sonntag beim Schreiben der Absage viele Tränen beim Vorstand geflossen seien. Statt ausgelassener Partystimmung herrschten Kummer und Trauer. „Auch für uns waren alle Vorbereitungen umsonst, auch wir hatten in den vergangenen Wochen Umzugswagen gebaut und Cabrios hergerichtet, die nun nicht zum Einsatz kommen“, erzählt Hoffmann. Dennoch: Unterkriegen lassen wollen sich die Groitzscher Narren nicht. „Nächstes Jahr geht alles wieder auf Anfang, und dann wird es noch bunter und schöner.“

Viele Umzüge abgesagt

Hoffmann und die anderen Vorstandsmitglieder lassen es sich aber nicht nehmen, allen Vereinen, die anreisen wollten, einen Gruß auf diesem Weg zu schicken und zugleich allen Helfern und Sponsoren zu danken.

So traurig die Absage für den GCC ist: Allein sind die Groitzscher Narren mit dieser Entscheidung nicht. Der Sturm macht auch in den Faschingsfreunden in Düsseldorf und Köln einen Strich durch die Rechnung. In Thüringen fallen die Umzüge in Heiligenstadt und Ilmenau dem Sturm zum Opfer.

Von Julia Tonne