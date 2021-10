Karpfen überwintern in Bornas Breitem Teich

Borna

 Die Karpfen bleiben in diesem Jahr im Breiten Teich in Borna. Das jedenfalls plant Teichpächter Udo Wolf. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass das Hornkraut, im dem sich die Tiere verfangen können, im Winter abstirbt. Voraussetzung dafür wäre aber eine Schneedecke, so dass den Pflanzen das Licht fehlt.

Nur noch 600 Kilo Karpfen im Wasser

Üblicherweise hätte der Inhaber eines Fischzuchtbetriebs mit Hauptsitz in Beucha bei Bad Lausick jetzt das Wasser aus dem Teich gelassen und die Fische herausgeholt, um sie andernorts aufzuziehen. Von den einjährigen Satzkarpfen, die Wolf im Frühjahr ins Wassergesetzt hatte, sind aber nur noch Fische mit einem geschätzten Gesamtgewicht von 600 Kilo im Wasser. An sich hätten es vier Tonnen sein müssen.

Widerständiges Hornkraut

Dass die „Fischernte“ so schlecht ausfällt, liegt neben den Kormoranen, die den Fischbestand schon seit Jahren als üppige Nahrungsquelle nutzen, am Hornkraut.Dabei handelt es sich allerdings nicht um die Pflanze, die normalerweise unter diesem Namen in unseren Gewässern zu finden ist. Vielmehr ist es eine invasive Pflanzenart, „die nicht mal im Bestimmungsbuch steht“. Würde Fischer Wolf seine Karpfen wie sonst im Oktober aus dem Wasser holen, bestünde die Gefahr, dass sich die Tiere im Kraut verfangen und sterben. Dafür aber ist das Kraut ausgesprochen widerständig, und auch Wolf weiß nicht, wie sich das Zeug bekämpfen lässt.

Kraut lässt sich nicht herausziehen

Es wächst vor allem an der tiefsten Stelle des Breiten Teichs an der Ecke Sachsenallee/Am Breiten Teich, wo der See 1,20 Meter tief ist. Es lässt sich nicht einmal mit einem Stahlseil herausziehen, so Wolf. Eine Methode, mit der der Fischer andere Gewässer erfolgreich entkrautet hat.

Hoffnung auf Schnee und Eis

Jetzt setzt er darauf, dass es im Winter wenigstens eine Eisdecke von mindestens zwei Zentimetern mit etwas Schnee gibt. Das würde reichen, um dem Hornkraut den Garaus zu machen, weil es mangels Lichts abstirbt. Die Karpfen, die den Winter hoffentlich ebenso wie andere Fische, etwa Plötzen und Karauschen, überleben, sollten dann im nächsten Jahr mit einem Gewicht von anderthalb Kilo groß und stark genug sein, um die lästigen Pflanzen aus dem Teichboden heraus zu wühlen.

Von Nikos Natsidis