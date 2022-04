Karussell in Rötha: Hier gibt es Tickets

Rötha

Die Band „Karussell“ gehört zweifellos zu den bekannten Größen des DDR-Rock. 1976 von Wolf-Rüdiger Raschke gegründet, verkörperte sie mit Songs wie „Autostopp“, „Ehrlich will ich bleiben“, „Als ich fortging“ ein Lebensgefühl dieser Zeit. Die Ära endete 1990. Jetzt kommt Raschkes Sohn Joe Raschke mit der im Jahr 2007 wiederbelebten Band nach Rötha. Das Konzert findet am 20. Mai in der Georgenkirche statt. Der Beginn ist 19 Uhr, der Einlass startet 18 Uhr. Vor vier Jahren erschien mit „Erdenwind“ das neunte Studioalbum der Band, 2020 kam das erste Live-Doppelalbum heraus.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Joe Raschke schließt sich mit der aktuellen Besetzung und der heutigen Musik „der Kreis aus Vergangenheit, Zukunft, Vater, Sohn, Freunden, Menschlichkeit und Musik. Wir sind so fest zusammengewachsen, als ob es nie anders gewesen wäre“.

Karten für das Konzert gibt es bereits im Vorverkauf. In den Pfarrbüros in Rötha (Telefon 034206/5 41 09) und in Kitzscher (03433/74 14 29) sind die Tickets um einiges günstiger als dann an der Abendkasse.

Von an