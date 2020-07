Katharina Lendholt übernimmt als Hausärztin die Kutscher-Praxis in Borna

Borna

Sozusagen über Nacht hat Katharina Lendholt den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Eigentlich wollte die 36-Jährige erst in einigen Jahren nach einer eigenen Praxis Ausschau halten, nun aber ging es für sie schneller als gedacht. Erst im April dieses Jahres hatte Lendholt die Facharztprüfung absolviert, im Oktober übernimmt die Allgemeinmedizinerin die Hausarzt-Praxis von Rita Kutscher, die wiederum in den Ruhestand geht.

„Eigentlich wollte ich meine Selbstständigkeit akribisch planen und zuvor noch einige Jahre in einer Praxis mitarbeiten“, erzählt Lendholt. Doch die Chance, eine Praxis in eigener Regie zu führen, kam überraschend schnell. Und die Ärztin griff zu. Zumal sie ohnehin immer in Borna bleiben wollte. Ein Umstand, der ihr außerdem die Entscheidung einfacher machte: Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) hat die Region in die Kategorie „drohende Unterversorgung“ eingestuft. Und noch ein Punkt spielte eine wesentliche Rolle: Hätte Kutscher keinen Nachfolger gefunden, wäre die Praxis geschlossen worden.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere LVZ+ Artikel

Ärztin sucht Personal für die Praxis

Mittlerweile liegt die Praxiszulassung zumindest mündlich vor, das Schreiben lässt noch etwas auf sich warten. Die nächsten Wochen nutzt Lendholt nun dazu, die Räumlichkeiten umzugestalten. Zu tun jedenfalls gibt es einiges: renovieren, den Eingangsbereich umbauen, neue Geräte anschaffen und die Internetseite aufbauen. Darüber hinaus ist die Allgemeinmedizinerin auf der Suche nach weiterem Personal. Krankenschwestern oder medizinische Fachangestellte werden gebraucht. „Schön ist, wenn sie auch die Bereitschaft zur Weiterqualifikation mitbringen“, macht Lendholt deutlich. Denn mit der Übernahme der Praxis Kutscher kommen auf Lendholt pro Quartal durchschnittlich 1000 Behandlungsfälle zu, womit die Behandlung eines Patienten durch einen Arzt gemeint ist.

Seit 2018 ist Katharina Lendholt auch als Notärztin unterwegs. Quelle: privat

Die 36-Jährige ist in Borna aufgewachsen, hat am Pestalozzigymnasium ihr Abitur gemacht, anschließend in Leipzig studiert und ihr Staatsexamen 2009 abgelegt. Es folgte die Facharztausbildung Anästhesie und darüber hinaus auch die Facharztausbildung für Allgemeinmedizin. „Ich wollte gerne später ambulant arbeiten“, begründet sie die zweite Qualifikation.

Katharina Lendholt ist auch als Notärztin unterwegs

Lendholt ist außerdem seit 2018 als Notärztin im Bereich Bad Lausick unterwegs. Zwei Jahre zuvor hatte sie diese Zusatzqualifikation in Angriff genommen, „die Aufgabe hat mich ungemein gereizt“. Am 1. Oktober nun geht es für Lendholt in ihrer eigenen Praxis los. Ein Kraftakt, den sich die zweifache Mutter und Hundebesitzerin aber durchaus zutraut. Und auch als Notärztin will sie weiter unterwegs sein, „wenn sich alles in der Praxis eingespielt hat“.

Von Julia Tonne