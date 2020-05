Katholische Gemeinde Borna geht in neuer Großpfarrei auf

Borna

Seit diesem Monat gibt es die neue katholische Pfarrei Heilige Teresia Benedicta vom Kreuz, in der auch die bisherige katholische Gemeinde mit Sitz in der Bornaer Stauffenbergstraße aufgegangen ist. Heinrich Timmerevers, Bischof des Bistums Dresden-Meißen, nahm den formalen Gründungsakt vor. Der ursprünglich geplante Festgottesdienst fiel den Pandemie-Beschränkungen zum Opfer und soll am 4. Oktober nachgeholt werden.

Neue Gemeinde hat 3700 Mitglieder

Zur neuen Pfarrei trägt den Namen der Frauenrechtlerin und Philosophin Edith Stein, die im KZ Auschwitz umkam. Neben der bisherigen Pfarrei St. Joseph in Borna gehören auch die Pfarreien St. Benno Geithain/ Bad Lausick, Mariä Unbefleckte Empfängnis in Limbach-Oberfrohna, St. Laurentius in Mittweida und Heilig Kreuz in Wechselburg dazu. Die neue Pfarrei ist eine der flächenmäßig größten im Bistum Dresden-Meißen. Die Gemeinde zählt etwa 3700 Katholiken. Leiter der neuen Gemeinde ist der bisherige Bornaer Seelsorger Pfarrer Dietrich Oettler. Zum Pastoralteam gehören außerdem der Bornaer Kaplan Thomas Wiesner, der Wechselburger Benediktinerpater Ansgar Orgaß sowie die Gemeindereferenten Sabine Bley und Thomas Gömbi.

Abschluss eines Umstrukturierungsprozesses

Mit der Gründung der neuen Großgemeinde findet die Umstrukturierung im Bistum Dresden-Meißen auch zwischen Leipzig und Chemnitz ihren Abschluss. Die Entscheidung für Edith Stein als Namensgeberin für die neue Pfarrei ist das Ergebnis eines langen Diskussionsprozesses innerhalb einer Steuerungsgruppe, die den Zusammenschluss der bisher selbstständigen Gemeinden vorbereitet hat. Dass die Gemeinde den lateinischen Ordensnamen Teresia Benedicta der konvertierte Jüdin Edith Stein trägt, war der ausdrückliche Wunsch des Dresdner Bischofs Heinrich Timmerevers.

Ideenwettbewerb für neues Pfarrei-Logo

Im vorigen Jahr hatten die Bornaer Katholiken das 100-jährige Bestehen ihrer Gemeinde gefeiert. Für die neue Pfarrei wird jetzt ein neues Logo gesucht. Dazu gibt es einen Ideenwettbewerb, dessen Ziel es ist, eine Grafik zu finden, die alle fünf Gemeinden unter dem Patronat der von Edith Stein verbindet. Entwürfe sind nach Angaben der Gemeinde sowohl von Hand als auch am Computer erstellt möglich. Einsendeschluss ist am 31. Juli. Das Gemeindebüro in der Bornaer Stauffenbergstraße 7 ist unter der Telefonnummer 03433/20 83 50 sowie unter borna@pfarrei-edithstein.des erreichbar.

