Kauf eines Mehrzweckgeräteträgers: Bornaer Stadtrat muss nachsitzen

Der Bornaer Stadtrat muss sich erneut mit dem Kauf eines neuen Mehrzweckgeräteträgers mit Flachsilostreuer, Schneepflug und Kombinationsmähgerät beschäftigen. Den hatte das Gremium auf seiner letzten Sitzung abgelehnt. Auf einer Sondersitzung des Stadtrates im Stadtkulturhaus am 12. Oktober steht das Thema jetzt erneut auf der Tagesordnung. Die Mehrheit des Stadtrates hatte die Zustimmung zum Erwerb des Fahrzeuges, Kostenpunkt 365 000 Euro, im September mit der Begründung abgelehnt, dass sich zuvor der neue Leiter des städtischen Wirtschaftshofs, Thomas Hermann, vorstellen solle.

Luedtke : Neues Fahrzeug wird gebraucht

Das lehnt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) allerdings weiterhin ab. Der neue Wirtschaftshofchef werde sich in der nächsten Sitzung des Bauausschusses präsentieren, die vor der Sondersitzung des Stadtrates stattfinden soll. Das neue Konzept des Wirtschaftshofs sei den Stadträten bekannt, weil die es selbst beschlossen hätten. Zugleich betont Luedtke, dass das neue Einsatzfahrzeug gebraucht werde. Es handelt sich um einen Unimog, der im Sommer wie im Winter genutzt werden kann.

Veränderungen im Winterdienst in Borna

Ohnehin stehe der Winterdienst in Borna vor Veränderungen. Zwar sei für die bevorstehende kalte Jahreszeit noch eine Firma vertraglich gebunden, um im Falle eines Falles mit Räumfahrzeugen und Schneepflug auszurücken. Das Unternehmen stehe dafür in Hab-Acht-Stellung und bekomme das auch während der gesamten Winterperiode bezahlt. Die Firma habe bereits klar gemacht, dass sie ihre Arbeit in Borna im nächsten Jahr beenden werde, so die Rathauschefin. Bei einer neuerlichen Ausschreibung sei aber kaum mit Bewerbern zu rechnen.

Winterdienst künftig ausschließlich bei der Stadt

Dann liege der Winterdienst ausschließlich bei der Stadt. Die Anschaffung des neuen Unimogs sei dafür zwingend notwendig.

Von Nikos Natsidis