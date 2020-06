Kehrtwende: Elstertrebnitz tendiert zum Ja für Windkraft-Vorranggebiet

Elstertrebnitz

Der Wind hat sich offensichtlich gedreht. Der Widerstand von Elstertrebnitz gegen ein Vorrang- und Eignungsgebiet zur Nutzung der Windenergie auf Tagebauflächen, die zum kommunalen Bereich gehören, löst sich augenscheinlich auf. In der Ratsdebatte vom Donnerstagabend wurde klar, dass die Gemeinde ihre frühere Ablehnung aufweicht.

Laut Bürgermeister David Zühlke ( CDU) ist davon auszugehen, dass eine neuerliche negative Stellungnahme bei der Abwägung ohne Einfluss bleiben wird. Danach gebe es nur noch den Klageweg. Deshalb sei es günstiger, dafür zu sorgen, dass Elstertrebnitz künftig von der Errichtung neuer Windkraftanlagen profitiert.

Elstertrebnitz hat den Entwurf 2018 abgelehnt

In der ersten Runde zur Fortschreibung des Regionalplans für den Großraum Leipzig vor zwei Jahren war ein Schreiben mit Meinungen von Einwohnern und Gemeinderäten sowie verschiedenen fachlichen Anmerkungen zusammengestellt worden. Damals hatte die Kommune die Flächen für Windräder mit einer ausführlichen Begründung abgelehnt. Was aufgrund der Details für Furore beim zuständigen Regionalen Planungsverband Leipzig-Westsachsen gesorgt hatte, sagte Zühlke jetzt. „Da ist ja auch einiges geändert worden. So heißt das Gebiet nicht mehr Profen, sondern Elstertrebnitz“, wies er auf das Augenfälligste hin.

Das neue Vorrang- und Eignungsgebiet Elstertrebnitz für die Windenergienutzung (links unten, Kennzeichnung 05) soll im Tagebaubereich an der Grenze zu Sachsen-Anhalt liegen. Quelle: Planungsverband

Plan: Fünf Windräder im Gebiet Elstertrebnitz möglich

Generell geht es darum, dass Windräder nur auf solchen Vorrang- und Eignungsgebieten (VEG) errichtet werden dürfen. Es waren dafür 364 Flächen (vor zwei Jahren noch 388) untersucht worden, darunter drei im Elstertrebnitzer Bereich. Letztlich sind nun 16 VEGs, mit teils mehrere benachbarten Arealen, übrig geblieben. Die Fläche „ Eulau“ (drei Hektar) war und ist nicht geeignet. Das galt damals auch für „Gastewitz“ (wohl Costewitz gemeint, zwölf Hektar). Inzwischen wird ein Teil positiv betrachtet – wie vor allem „ Profen“ (eigentlich 365 Hektar).

Weil aber Naturschutz- (vor allem wegen Fledermäusen) und andere Belange Konfliktpotenzial darstellen, ist das neue VEG Elstertrebnitz auf 33 Hektar beschränkt. Die liegen jenseits der Bahnlinie auf den Gemarkungen Trautzschen, Greitschütz und Costewitz im Tagebaugelände. Laut Regionalplan-Entwurf dürfen dort fünf Windkraftanlagen errichtet werden.

Der Bürgermeister hat die Einwohner in den Schaukästen mit einem Schreiben und dieser Karte über das Windkraft-Gebiet informiert. Quelle: Gemeinde

Wenig Chancen für Ablehnung und spätere Klage

Klar kann die Gemeinde das Ganze erneut ablehnen, meinte der Bürgermeister. „Aber wenn wir später klagen, bleiben wir ohne Unterstützung der Behörden. Das kann uns bis zu 100 000 Euro kosten bei kaum vorhandenen Erfolgsaussichten“, baute er eine hohe Hürde auf. Viel besser wäre es, sich schon im Vorfeld mit dem sogenannten Vorhabenträger zu einigen. Der ist bisher nicht öffentlich bekannt. Dennoch hatte Zühlke aufgrund eines Gesprächs beim Planungsverband erwartet, dass sich das Unternehmen meldet. Da das nicht passierte, wird er nun aktiv.

Gemeinde soll Nutznießer des Projekts werden

Mit Hilfe einer Expertin aus dem Ort will er bei verschiedenen Adressaten „Hinweise“ geben und Erkundigungen einziehen. „Dann meldet sich der Vorhabenträger schnell“, ist er sicher. Er wolle wissen, wo genau wie viele Windräder vorgesehen sind, mit welcher Größe und Leistung. Der Regionalplan würde wohl 250 Meter Höhe zulassen. Zudem solle geklärt werden, wie die Gemeinde zum Nutznießer des Projekts wird. „Bundesminister Altmaier hat vorgeschlagen, dass Kommunen bis zu 20 000 Euro pro Anlage bekommen können“, sieht Zühlke schon rosige Zeiten für den Elstertrebnitzer Haushalt.

Stellungnahmen bis 3. Juli zum Planungsverband

Zunächst können die Bürger bis zum 25. Juni Stellungnahmen zum Entwurf in der Gemeindeverwaltung abgeben – oder direkt beim Verband bis 3. Juli. Elstertrebnitz, so der Bürgermeister, wird dann die Zusammenfassung einreichen.

Der Regionalplan-Entwurf: buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/rpv-westsachsen/beteiligung/aktuelle-themen/1020409

Von Olaf Krenz