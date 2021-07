Kein Borna City Beach – dennoch fliegen die Volleybälle über den Sand

Borna

Eine weitere Auflage des Borna City Beach wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Wie 2020 nehmen die Volleyball- und Party-Tage corona-bedingt eine Auszeit. Doch die beiden Veranstalter, Städtische Werke Borna (SWB) und Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft, sorgen zumindest für ein sprichwörtliches Trostpflaster. Denn auf dem Gelände am Breiten Teich wird es so viel Sand geben, dass dennoch Beachvolleyball-Partien möglich sind.

„Wir haben Sand liefern lassen und jetzt auch zwei Spielfelder abgesteckt“, sagt Francis Günther-Köhler von den SWB. Daher sei es ab Sonnabend möglich, wenigstens einen Hauch von Strandurlaub und Strandsport in Borna zu erleben. In den kommenden sechs Wochen der Sommerferien könne munter gespielt werden.

Platzreservierungen sind nötig

Losgehen kann es damit bereits am 24. Juli. Die Plätze stehen jeden Tag von 9 bis 22 Uhr zur Verfügung. Laut Günther-Köhler sei eine Buchung im 30-Minuten-Takt möglich. Damit die Zeiten von Seiten der Städtischen Werke etwas koordiniert werden können, wird etwa ein bis zwei Tage im Voraus um vorherige Anmeldung beziehungsweise eine Platzreservierung gebeten. Und zwar per SMS an die Nummer 0173/3 08 16 86, per E-Mail an vertrieb@stadtwerke-borna.de beziehungsweise telefonisch unter der Nummer 03433/21 84 00. Anzugeben sind jeweils der Name und die gewünschte Uhrzeit.

