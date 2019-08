Regis-Breitingen

Einen weiteren Urnengang wird es in Regis-Breitingen in diesem Jahr nicht geben. Der Bürgerentscheid über eine mögliche Fusion mit Neukieritzsch fällt aus. Vorerst zumindest. Was allerdings nicht an einem negativen Beschluss des Stadtrates vom Donnerstagabend liegt.

Das Gremium musste gar nicht erst über die Zulassung dieser Form der direkten Demokratie entscheiden. Die Verfasser des vorherigen Bürgerbegehrens (einer Unterschriftensammlung) – drei aktuelle Stadträte der Wählervereinigung „Bürger für Hagenest, Ramsdorf, Wildenhain“ (HRW) – zogen dieses zurück. Im Vorfeld der Sitzung hatte die Stadtverwaltung Formfehler moniert.

„Eine entsprechende Mitteilung der Verfasser ist vor drei Tagen im Rathaus eingegangen“, sagte Bürgermeister Wolfram Lenk ( Die Linke). Zunächst sei davon ausgegangen worden, dass das zu kurzfristig für die Absetzung von der Tagesordnung ist. Aber das sei wohl nicht der Fall. Deshalb nahm er das Thema aus dem Sitzungsprogramm, was die Abgeordneten ohne Wortmeldung bestätigten.

Wolfram Lenk, Bürgermeister von Regis-Breitingen, sagt, Verfasser des Bürgerbegehrens haben dieses zurückgezogen. Quelle: André Neumann

Soll es einen Zusammenschluss von Regis-Breitingen mit Neukieritzsch geben?

Im vorbereiteten Beschlussentwurf hatte die Stadtverwaltung vorgeschlagen, das Bürgerbegehren für nicht zulässig zu erklären. Mit der Fragestellung „Soll ein Gemeindezusammenschluss der Stadt Regis-Breitingen mit der Gemeinde Neukieritzsch erfolgen?“ werde zumindest punktuell Bezug auf einen Stadtratsbeschluss vom Februar genommen. Damals hatte das Gremium einer Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Borna über den gemeinsamen Bau einer Oberschule zugestimmt, der aber nur mit einer „Gebietsänderung“ beider Kommunen – also Zusammenschluss beziehungsweise Eingemeindung – erfolgen soll.

Da diese Entscheidung und das Bürgerbegehren gegensätzliche Richtungen beinhalten, hätte das Bürgerbegehren drei Monate nach dem Beschluss eingereicht werden müssen. Es seien aber etwa fünfeinhalb Monate vergangen. Dass die Landesdirektion die Kooperationsvereinbarung für rechtswidrig erklärt hatte, spiele dabei keine Rolle. Die Verspätung sei ein entscheidener Mangel.

Auf Unterschriftenlisten wurde keine Vertrauensperson benannt

Zudem, hieß es aus dem Rathaus, gibt es noch zwei Formfehler, die die Zulässigkeit verhindern: Auf den Unterschriftenlisten wurde keine vorgeschriebene Vertrauensperson benannt. Was meint: Dieser Begriff fehlt; sehr wohl stehen drei Namen mit Anschrift auf den Blättern. Und den von der sächsischen Gemeindeordnung geforderten Kostendeckungsvorschlag gibt es ebenfalls nicht; wie den ein Bürger und selbst ein Stadtrat für eine Gemeindefusion erstellen sollen, wird nicht beschrieben.

Andreas Schwarz gehört zu den Initiatoren des Bürgerbegehrens. Quelle: privat

Zwar hatten die Initiatoren Gunter Straßburger, Andreas Schwarz und Tobias Just mit Hilfe der anderen beiden Wählervereinigungen im Stadtrat sowie Einzelpersonen mit 364 geprüften Unterschriften genug für das Bürgerbegehren gesammelt. „Doch angesichts der großen rechtlichen Bedenken bleibt uns nur, es zurückzunehmen“, sagt Straßburger.

An seinem Ansinnen, eher Neukieritzsch als Borna bei einem Zusammenschluss den Vorzug zu geben, hält das Trio aber fest. „Mal sehen, was wird“, meint Straßburger zum weiteren Vorgehen. Und schiebt nach: „Wenn der Stadtrat einen Beschluss dagegen gefasst hätte, dürfte er sich erst nach sechs Monaten wieder mit dem Thema befassen.“ Es soll also schneller gehen.

Von Olaf Krenz