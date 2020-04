Kein Einkauf ohne Maske: So reagieren Händler und Kunden auf die neuen Regeln

Borna/Geithain/Frohburg/Böhlen

Michael Volkert trägt eine in Indigoblau – mit weißen Punkten: keine Krawatte, eine Maske! „Unser Krawatten-Lieferant stellt um auf Masken, die sind dann besonders schick“, flachst der Betreiber des Herrenausstatters in Frohburg. Tag eins der Maskenpflicht ist für ihn Tag eins der Wiedereröffnung nach der Corona-Zwangspause. Kunden machen sich noch rar. Sakkos und Anzüge seien weniger gefragt, „so lange nicht gefeiert werden kann“, sagt Volkert: „Wir sind froh, dass wir überhaupt wieder öffnen können.“ Ein kleiner Schritt in Richtung Normalität.

Ungewohnt: Herrenausstatter Michael Volkert mit Maske. Quelle: Jens Paul Taubert

Kunden halten sich an die Pflicht

„Meine Kunden kommen alle mit Maske – alle Achtung“, sagt Arlett Fischer, die im Frohburger Zentrum ein Lebensmittelgeschäft betreibt. Sinnvoll sei das schon, „doch es hätte viel eher passieren sollen“. Das meint auch Alireza (17), der auf einer Bank saß: „Das Problem ist nur, dass man Masken nirgendwo kaufen kann – nur im Internet, wo sie zu sehr hohen Preisen angeboten werden.“

Zur Galerie In der Region Borna/Geithain hat ein Großteil der Geschäfte wieder geöffnet – mit Maskenpflicht. Inhaber und Mitarbeiter gehen mit gutem Beispiel voran. Die Kunden halten sich weitgehend an die ungewohnte Verhüllung.

„Ende der Woche kommen vielleicht welche“, stellt Karin Sprenger, die mit ihrem Mann eine Drogerie betreibt, in Aussicht. Desinfektionsmittel stehen auf dem Ladentisch, Toilettenpapier ist noch vergriffen. Die Maskenpflicht betrachtet sie mit Skepsis: „In den vergangenen vier Wochen war die Ansteckungsgefahr bestimmt höher.“

„Ich habe noch keine Maske. Wahrscheinlich nutze ich einen Schal“, sagt Christin Lederer, die auf dem Frohburger Markt die Sonne genießt. Sie sei „nicht so sicher, ob die Maskenpflicht zielführend ist“. Ein alter Mann, der den Platz quert, um ein paar Besorgungen zu erledigen, hat keine Maske dabei: „Ich hoffe, ich kriege eine.“ Unverhüllt, weil vor einem Imbiss-Fenster stehend, ordern zwei Maler-Handwerker ihr Mittagessen. „Ich habe eine Maske vom Chef bekommen. Doch ich muss mich erst dran gewöhnen“, meint Rico Schuhknecht aus Frankenhain. Sein Bad Lausicker Kollege Marco Oberfrank ergänzt: „Als die Ansteckungsgefahr akut war, ging es ohne. Da hieß es, Maske bringt nichts.“

Ohne Maske kommt keiner ins Geschäft

Von einem Kundenansturm kann am Montagvormittag im Optiker-Geschäft von Iris Hering nicht die Rede sein. Die Mitarbeiter sind gerüstet und haben allesamt Maske oder Atemschutz. Der Laden in der Bornaer Kirchstraße war auch während der letzten Wochen nicht vollständig stillgelegt. „Die Tür war abgeschlossen“, so die Optikermeisterin. Kunden mussten klingeln. Seit Montag gilt hier wie überall in sächsischen Geschäften Maskenpflicht, wer keine hat, wird an der Tür gestoppt. Dabei wird im Geschäft Hygiene ohnehin großgeschrieben, „die Tische werden nach jedem Kunden desinfiziert“. Das sei üblich. Wenn es der Kunde wünsche, ziehen die Mitarbeiter nun Handschuhe an, etwa wenn Brillen angepasst werden. Mit Blick auf die Vorgaben in Sachen Fläche pro Kunde dürfen maximal drei Leute gleichzeitig bedient werden.

Optikermeisterin Iris Hering hat ein Kunststoffvisier statt eines Stoffschutzes – damit die Brille nicht beschlägt. Quelle: Olaf Krenz

Geruhsames Geschehen am Bornaer Einkaufskomplex Am Brühl („SB-Halle“). Einen wirklichen Ansturm hat es seit der morgendlichen Öffnung nicht gegeben, heißt es vom Wachschutz-Unternehmen Grant Protect Zschopau. Ein Mitarbeiter reguliert an der Ost-Seite den Zugang und weist Einkaufswagen zu – wie bisher. Für den Edeka-Markt hier sei ja nur die Maskenpflicht neu. „Die meisten Menschen kommen mit solch einem Schutz“, heißt es. Wer keinen hat, wird zur benachbarten Apotheke geschickt. „Das klappt.“ Es werden jeweils nur 40 Kunden im Markt zugelassen.

Seit Montag kann auch der Eingang an der West-Seite wieder genutzt werden. Hier geht es zum Presseshop mit Poststelle sowie zu „Mayers Markenschuhe“. Filialleiterin Elke Büttner freut sich über mehr Zuspruch, als sie erwartete. „Die Leute brennen ja drauf, bei dem Wetter.“ Sie und Mitarbeiterin Annett Kipping tragen einen Mund-Nase-Schutz. „Auch alle Käufer bei uns sind mit Maske gekommen“, so Büttner. Skeptisch ist sie, wie das Unternehmen auf die Anfrage des städtischen Ordnungsamtes nach einem separaten Eingang von außen reagieren soll (bisher breitflächig innerhalb des Komplexes).

Bei „Mayers Markenschuhe“ tragen Filialleiterin Elke Büttner (l.) und Mitarbeiterin Annett Kipping Mund-Nase-Schutz. Quelle: Olaf Krenz

Händler achten auf Regeln

Die Inhaberinnen der „Buchhandlung“ in der Bornaer Bahnhofstraße werden nicht gleich von Kunden überrannt. Das hängt möglicherweise damit zusammen, dass das Geschäft in der Zeit der Totalschließung Bücher auf Bestellung ausgeliefert hat. Am Eingang des Ladens gibt es Desinfektionsmittel für die Kunden. Ohne Masken kommt keiner rein, sagt Buchhändlerin Fanny Eberhardt. „Aber da weiß der gemeine Bornaer Bescheid.“

Bei Sport-Gruhne halten sich alle an die Maskenpflicht, allerdings können nicht alle Kunden schon am Montag mit einer solchen dienen. Weshalb Marco Gruhne einspringt und aus eigener Reserve eine herausgibt. „Ich ziehe wirklich den Hut, dass die Leute das mitmachen“, sagt der Inhaber. Wie er freuen sich andere Bornaer Händler, wieder öffnen zu dürfen.

In der Parfümerie Funcke dankt Chefin Manuela Pförtner den Kunden, die nur einzeln eintreten sollen, für die Geduld. Nebenan lässt Esther Göthel den Zutritt in ihren Laden „Glücksmomente“ nur mit Mundschutz zu. In Kristina Küglers Geschäft „Buch und Kunst“ an der Ecke Bahnhofstraße/Mühlgasse dürfen gleichzeitig nur zwei Kunden mit Masken sein. Hier gibt es den Mund-Nasen-Schutz auch zu kaufen.

Sich gegenseitig schützen: Viel Zustimmung, wenig Skepsis

Masken, Tücher oder Schals über Mund und Nase gezogen – dieses Bild bietet sich auch in Böhlen. Nach Wochen darf Discounter und Restposten-Vermarkter Wreesmann wieder öffnen – und wird sprichwörtlich überrannt. Rein kommt nur, wer „maskiert“ ist. „Endlich ist hier wieder offen, so manches hat in den vergangenen Wochen ganz schön gefehlt“, sagt eine Böhlenerin. Die Maske störe sie nicht, im Gegenteil: „Wenn wirklich jeder eine trägt, schützen sich alle gegenseitig.“

Ob im Geithainer Einkaufszentrum an der Frankenhainer Straße oder im Lidl-Supermarkt: Wer am Mittag hier einkauft, trägt Mund und Nase verhüllt. „Ungewohnt ist das auf jeden Fall“, räumt Michael Langner aus Ottenhain ein. „Aber es ist schon richtig, wenn die Gefahr dadurch eingedämmt wird.“ Dass dem so ist, davon zeigen sich Marion und Peter Winter aus Roda überzeugt. „Vollkommen richtig, das muss sein, um keine Keime weiterzugeben“, sagt er. Die Tochter stattete beide mit selbst geschneiderten Masken aus.

„Für Brillenträger sind das erschwerte Bedingungen“, sagt mit Mundschutz Monja Lolies-Öhrlein, den Einkaufswagen schiebend. Sie, die ihr Blumengeschäft „Blütenwerk by Monja“ in der Geithainer Innenstadt am Montag wieder öffnen durfte und die Mittagspause für Besorgungen nutzt, hat Verständnis für die Auflage: „Man hätte mit den Masken viel früher anfangen sollen.“ Vor allem auch um die Frauen an der Kasse zu schützen.

Von Nikos Natsidis, Julia Tonne, Ekkehard Schulreich, Olaf Krenz