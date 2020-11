Kein Martinsumzug durch Borna

Borna

Wegen Corona gibt es in diesem Jahr am 11. November keinen Martinsumzug durch Borna. Statt des Gangs mit Laternen und Martinshörnchen werden besonders Familien mit Kindern in die Marienkirche am Martin-Luther-Platz sowie in die katholische Kirche in der Stauffenbergstraße eingeladen, so Superintendent Jochen Kinder. Zudem teilte er mit, dass die Evangelisch-Lutherische Emmauskirchgemeinde Bornaer Land im Rahmen der alljährlichen Friedensdekade von Montag an zu täglichen Abendgebeten in die Stadtkirche einlädt.

Gottesdienst in Neukieritzsch fällt aus

Hingegen fällt die Wochenschlussandacht am Sonnabend, 17 Uhr, in Lippendorf aus. Der Raum sei dafür nicht geeignet, so Kinder. Der Gottesdienst am Sonntag in Neukieritzsch entfällt ebenfalls. Grund dafür: Pfarrer Holger Herrmann befindet sich in Quarantäne.

Hörnchen in der Bornaer Stadtkirche

Am Martinstag am Mittwoch, mit dem in der Kirche an Martin von Tours erinnert wird, stehen Stadtkirche und katholische Kirche Besuchern in der Zeit von 15 bis 18 Uhr offen. Nach Angaben von Superintendent Kinder gibt es dort auch Hörnchen, die in der Familie geteilt werden können. Verantwortliche der Gemeinden seien die gesamte Zeit vor Ort, und sämtliche Abstands- und Hygieneregeln würden eingehalten.

Friedensdekade bis zum Buß- und Bettag

Das gilt auch für die Abendgebete von Montag an in der Stadtkirche. Dabei gehe es darum, „den Menschen einen Raum zu bieten, um zur Ruhe zu kommen und das, was uns bewegt, vor Gott bringen zu können“, so Kinder weiter. Die Friedensdekade beginnt immer zehn Tage vor dem Buß- und Bettag, an dem sie dann auch endet. Sie fand in Deutschland erstmals 1980 statt. Speziell in der DDR gab es in den 80er-Jahren dabei auch Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und der Staatsmacht.

Von Nikos Natsidis