Kein Parkfest in Deutzen – aber Park-House-Friday im Internet

Neukieritzsch/Deutzen

Das erste Wochenende im Juli ist normalerweise der Zeitpunkt für das Deutzener Parkfest. Wegen der unklaren Corona-Situation in den zurückliegenden Wochen findet das zumindest jetzt nicht statt. Ganz auf Party müssen die Parkfest-Anhänger aber nicht verzichten. Zumindest nicht die, auf den Park-House-Friday stehen, die House- und Techno-Party, die seit einigen Jahren am Freitagabend das Parkfest einläutet.

Die steht nämlich auch in diesem Jahr an, wenn auch nur als Livestream im Internet. Mit dabei sein werden die Discjockeys Der Ton, Razzi95, LMNTRIX, DJ Gee und Felix Deluxe. Und natürlich DJ Bauch, der sich bei allen Parkfesten der letzten Jahre um die Musik kümmerte.

Schule wird für Aufnahmen angeleuchtet

Aufgenommen wird der Livestream gleich neben dem Kulturpark auf der Rückseite der Schule. Die wird dazu in passendes Licht getaucht, sodass während der Aufnahmen zwischen 20 und 1 Uhr auch die Optik stimmt. Eingefangen wird die von mehreren Kameras, eine davon an einer Drohne.

Das Gelände bleibt allerdings nur den Akteuren vorbehalten, die den Livestream produzieren. Gefeiert werden darf dort nicht. Die Party kann im Internet unter anderem auf der Facebook-Seite des Vereins „Gemeinsam für Deutzen“ verfolgt werden.

Vereinsvorsitzender Jens Buder freut sich über die Online-Fete am Vorabend des Parkfestes. Er hat den Gedanken noch nicht ganz aufgegeben, in diesem Jahr doch noch eins zu veranstalten. Einziger freier Termin im Kulturpark dafür wäre das Wochenende am 4. und 5. September.

„Da könnten wir es machen“, sagt Buder, „aber nur, wenn es keine Corona-Auflagen gibt.“ Denn auch, wenn alle heiß auf das Fest seien. Die Kraft, Auflagen durchzusetzen und deren Einhaltung zu kontrollieren, habe der kleine Verein nicht.

Von André Neumann