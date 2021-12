Kein Urteil in Borna: Was geschah Neujahr 2019 in Dreiskau-Muckern wirklich?

Borna/Dreiskau-Muckern

Der Jahreswechsel von 2018 auf 2019 war noch ein ganz normaler. Ohne Corona-Beschränkungen, mit Feuerwerk und fröhlicher Feier. Wobei das mit der Fröhlichkeit so eine Sache ist. In Dreiskau-Muckern eskalierte in der damaligen Silvesternacht ein offenbar schon länger anhaltender Zwist zwischen mehreren Familien.

Die saßen sich jetzt als Angeklagte und Zeugen im großen Saal des Amtsgerichtes Borna gegenüber. Die Aufklärung der damaligen Vorfälle, bei denen es einige Schläge setzte und eine Rollstuhlfahrerin umgestoßen worden sein soll, erwies sich als kompliziert, weil beide Seiten die Vorfälle anders schilderten.

Zoff im einstigen Weltausstellungs-Dorf

In einer Wohnanlage im einstigen Weltausstellungs-Dorf Dreiskau-Muckern hatten sich mehrere Menschen zur Silvesterfeier versammelt. Rund ein Dutzend Jugendliche, Frauen und Männer verbrachte den Abend in und vor der dortigen Mehrzweckhalle. Es wurde geplaudert, gegrillt, gegessen und – wenn man den Schilderungen glaubt – kaum Alkohol getrunken.

Im und am Wohnhaus in der Nähe feierte ein anderer, zahlenmäßig kleinerer Freundeskreis. Offenbar, das wurde im Verlauf der Verhandlung deutlich, waren sich Teile der beiden Gesellschaften schon seit Längerem in tief gehender Abneigung verbunden. Die Familie der Rollstuhlfahrerin soll die Gegenseite schon mehrfach mit Anzeigen überzogen haben.

Der Eingang zum großen Saal des Amtsgerichtes Borna. Quelle: Julia Tonne

Die 61 Jahre alte Frau wiederum warf dem 60-jährigen Mann, der neben zwei Frauen auf der Anklagebank saß, unter anderem vor, er habe sie mehrfach gestalkt. Ein anderer Zeuge, ein 21 Jahre alter Zeitsoldat, sagte, er wolle mit dem nichts zu tun haben.

Kurzer Wortwechsel und zwei Faustschläge

Hatte er in jener Nacht aber doch. Ausgangspunkt der Eskalation sollen Silvesterraketen gewesen sein, die dicht bei den vor der Mehrzweckhalle Feiernden explodiert seien. Angeblich, weil sie von der Gruppe um die Angeklagten vor dem Anzünden schräg in den Boden gesteckt worden waren.

Nach zwei oder drei solchen Geschossen machte sich der junge Mann auf, ging hinüber zum jetzt Angeklagten. Er habe ihm sagen wollen, dass er die Raketen in Flaschen stecken soll, damit sie gerade nach oben fliegen. Nach einem kurzen Wortwechsel habe der Ältere ihm zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er, der Soldat, habe sich daraufhin zurückgezogen.

Was in den nächsten Minuten weiter geschah, lässt sich aus den Schilderungen der Frau im Rollstuhl, des jungen Mannes und dessen Zwillingsbruders sowie den Darstellungen der beiden mitangeklagten Frauen vage rekonstruieren. Der Angeklagte sagt gar nichts. Er soll nach den Schlägen gegen den jungen Mann der Frau im Rollstuhl erst „eine in die Fresse“ angekündigt, dann zugeschlagen und die Frau umgestoßen haben.

Rollstuhlfahrerin: Leide an Nachwirkungen

Diese leidet angeblich heute noch unter Nachwirkungen, müsse Medikamente nehmen und sei in neurologischer Behandlung. Was sich damals an einem etwas entfernten Schauplatz abgespielt haben mag, ist noch verworrener. Obwohl sich die Beteiligten nach so langer Zeit noch erstaunlich gut zu erinnern scheinen. Nur eben alle ein wenig anders.

Die beiden angeklagten Frauen, heute 59 und 33 Jahre alt, sprechen zunächst von sich als den eigentlichen Opfern. Die Ältere sei auf dem Weg zu ihrem am Boden liegenden Lebensgefährten – dem Angeklagten – von einer Gruppe Jugendlicher nicht durchgelassen worden. Daraufhin habe sie nach dem Schal der damaligen Freundin des Soldaten gegriffen und diese weggeschubst, um sich den Weg frei zu machen.

Die Gegenseite in Persona des jungen Zeitsoldaten sieht das anders. Die Ältere habe das Mädchen gegriffen und solange festgehalten, bis die Jüngere das Gesicht des Mädchens an den Haaren heruntergezogen, ihr an die Kehle gefasst und mit dem Knie ins Gesicht gestoßen haben soll. Der junge Mann will seine Freundin mit einem Schlag ins Gesicht der jüngeren Angeklagten befreit haben. Die bestreitet das.

Mehrere Zeugen warten noch – Überraschung

So weit, so undurchsichtig die ersten reichlich 20 Minuten des Jahres 2019 an jenem Ort in Dreiskau-Muckern. Viel mehr wird nicht erhellt. Nach fast vier Stunden sitzt noch eine Handvoll Zeugen draußen vor dem Saal, und drin läuft die Zeit davon. Man müsste sich vertagen, alle noch einmal zusammenrufen.

Was offenbar niemandem so recht gefällt. Alle beteiligten Juristen, immerhin eine Richterin, eine Staatsanwältin, ein Verteidiger, eine Verteidigerin und eine Anwältin der Nebenklage treffen sich zum sogenannten Rechtsgespräch. Danach verkündet die Richterin eine Einigung, die so nicht zu erwarten war.

Es gibt kein Urteil, damit keine wirkliche Aufklärung und erst recht kein Schuldeingeständnis. Das Verfahren wird gegen Geldzahlungen vorläufig eingestellt. Der Hauptangeklagte soll 2500 Euro an die Rollstuhlfahrerin zahlen, die beiden Frauen 600 und 300 Euro an gemeinnützige Vereine. Geschieht das nicht in festgelegter Frist, müsste das Verfahren von vorn beginnen.

Lesen Sie auch

Von André Neumann