Kein Verbot an Wildenhainer Teichen – dennoch geht es nicht weiter

Regis-Breitingen

In der Verwirrung um ein Betretungsverbot für das Gelände an den Wildenhainer Teichen hat sich der Bürgermeister von Regis-Breitingen jetzt um eine Klarstellung bemüht. Tatsächlich habe nicht der Pächter der Teiche, der Landwirt Gunter Straßburger, einer ehrenamtlichen Arbeitsgruppe untersagt, das Areal zu betreten, sagte Jörg Zetzsche (Freie Wähler) gegenüber der LVZ.

Hinweis aus dem Rathaus als Verbot aufgefasst

Die Arbeitsgruppe sucht seit einiger Zeit nach Möglichkeiten, die Teiche wieder dauerhaft mit Wasser zu versorgen. Dabei war zuletzt auch eine Probebohrung nach Grundwasser ins Auge gefasst worden. In dem Zusammenhang sei dann von Rathausmitarbeitern der Hinweis an die Akteure ergangen, man könne das nicht tun, solange die Teiche verpachtet sind. Das, so der Bürgermeister, sei von der Gruppe als Betretungsverbot aufgefasst worden.

Bemühungen um Probebohrung gestoppt

Zetzsche schätzt die Situation allerdings ganz ähnlich ein. „So lange wir noch mit dem Pächter über den Vertrag verhandeln und dieser den Zugriff auf die Teiche hat, können wir dort nicht bohren“, sagt der Chef des Pleißestädtchens. Deswegen müssten die Aktivitäten jetzt erst einmal gestoppt werden, bis die Angelegenheit geklärt sei. Die Stadt bemüht sich offenbar, aus dem Pachtvertrag mit dem Landwirt herauszukommen. Das war auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates angedeutet worden.

Von André Neumann