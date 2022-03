Kein eigener Kandidat: Wen die CDU Pegau zur Bürgermeisterwahl unterstützt

Pegau

Nur noch wenige Wochen sind es bis zu den Bürgermeisterwahlen in vielen Kommunen des Landkreises Leipzig. Auch die Pegauer werden am 12. Juni an die Wahlurnen gerufen, um über die Kandidaten für den Chefsessel im Rathaus abzustimmen. In der Elsterstadt gibt es bislang offiziell nur einen Bewerber. Amtsinhaber Frank Rösel (parteilos), der seit 2015 die Geschicke der Kommune leitet, strebt eine zweite siebenjährige Wahlperiode an.

Ohne Konkurrenz bleibt er auf jeden Fall vonseiten der Pegauer Christdemokraten. Der CDU-Ortsverband hat beschlossen, Rösel „bei der Bürgermeisterwahl 2022 zu unterstützen und keinen eigenen Kandidaten aufzustellen“. Das hat dessen Vorsitzende Katharina Landgraf mitgeteilt, die Stadträtin in Pegau ist.

Bürgermeister Frank Rösel tritt wieder als Kandidat zur Bürgermeisterwahl an und will Rathauschef in Pegau bleiben. Quelle: Olaf Krenz

„Wir sind mit der Arbeit von Frank Rösel zufrieden und können auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit verweisen“, begründet Landgraf den Entschluss des Ortsverbandes. Erst kürzlich habe es während der CDU-Mitgliederversammlung wieder eine Diskussion mit dem Rathauschef gegeben.

Dabei seien die Themen besprochen worden, die den Pegauern besonders am Herzen liegen würden: Kindergärten und Schule, Denkmalschutz, Lärmschutzwand, Hochwasserschutz, Bahnanbindung und Bahnhof, Maßnahmen im Rahmen des Bundes-Strukturfördergesetzes, kommunaler Straßenbau, insbesondere Straßen in Kitzen. Diese wolle der Bewerber in seiner zweiten Amtszeit angehen.

Von Julia Tonne