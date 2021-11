Kein neuer Fischer: Wie geht es an den Eschefelder Teichen weiter?

Frohburg

Vogelfreunden schlagen die Herzen höher, wenn sie an den Eschefelder Teichen durch ihre Ferngläser blicken. Denn in diesem Naturschutzgebiet mit acht Gewässern können sie viele seltene Arten bewundern: Lachmöwe, Schwarzhalstaucher und Sumpfrohrsänger. Doch es gibt im Frohburger Vogelparadies auch handfeste Probleme, die nach wie vor nicht gelöst sind.

Dabei dreht es sich immer wieder um die schwierige Frage: Fischerei und/oder Naturschutz? Beides, so wünscht es sich der Landkreis als Eigentümer des Gebietes, soll vereinbart werden. Doch das erweist sich als schwierig. Der Fischer Udo Wolf hat lange diese Teiche bewirtschaftet – und im vergangenen Jahr das Handtuch geworfen. Grund: Nach seinen Angaben hatte er 80 Prozent Verluste.

Viele Kormorane vor Ort

Sein Hauptproblem waren die Kormorane. Diese intelligenten Vögel sind Schwimmtaucher und schnappen sich mit ihrem hakig gebogenen Schnabel die Fische unter Wasser. 500 Gramm – oder auch mehr, dazu gibt es verschiedene Meinungen – soll der 90 Zentimeter große Vogel jeden Tag fressen. Weil Fischer Wolf sie in der Brutzeit nicht mehr vergrämen durfte und der Schaden für ihn zu hoch war, schmiss er hin.

Komorane im Gegenlicht auf der künstlichen Vogelbrutinsel. Quelle: Jens Paul Taubert

Der Landkreis schrieb die Verpachtung neu aus – doch es fand sich kein Nachfolger. Wobei klar ist: „Ohne fischereiliche Bewirtschaftung sind die Eschefelder Teiche auf Dauer nicht zu erhalten“, sagte Brigitte Laux, Sprecherin der Landkreisverwaltung.

Landkreis bewirtschaftet Gewässer selbst

Aktuell bewirtschaftet der Landkreis diese Gewässer bis zur neuen Förderperiode 2023 selbst. Danach hoffe man auf einen neuen Fischer. Selbst bewirtschaften heißt: Es wurden Fische in fast alle Teiche gesetzt, jedoch bei weitem nicht in dem Umfang, wie dies ein Berufsfischer tun würde. Beauftragt wurde damit ein Dienstleister: Udo Wolf hat dies übernommen und arbeitet in sehr kleinem Umfang an seiner einstigen Wirkungsstätte weiter.

Das von der Wyhra-Pump-Station gelieferte Wasser fließt in den Großteich. Quelle: Jens Paul Taubert

„Weil die Teiche derzeit nicht verpachtet sind, haben wir die Gelegenheit genutzt und jetzt mit der Entschlammung begonnen“, sagte Sprecherin Laux. Zu viel Schlamm und zu wenig Wasser sind seit Jahren Herausforderungen. Mehrere Millionen Euro steckte der Landkreis bereits in die Entschlammung der Teichkette von der Wyhra bis in die Ortslage Eschefeld.

Knapp 1,8 Millionen Euro werden jetzt noch einmal investiert. Derzeit sind etwa 50 Prozent des Neuteiches entschlammt, so Laux. Der Straßenteich und die baulichen Maßnahmen dort wie zum Beispiel Treppen sollen folgen. Es sei geplant, die Arbeiten noch in diesem Jahr abzuschließen, „das ist aber stark wetterabhängig“.

Wasserproblem bei Himmelsteichen

Es handelt sich um so genannte Himmelsteiche. Das heißt, sie werden ausschließlich vom Niederschlag gespeist und haben keine Quelle. Dies wurde immer wieder zum Problem, nicht nur in den trockenen Sommern der Jahre 2018 bis 2020.

Mit dem Bau einer Druckrohrleitung zur Wyhra und der Entschlammung von Großteich, Vorwärmer und Kleinem Streckteich von 2016 bis 2019 wurden die Grundprobleme Wassermangel und Verlandung bereits angegangen, teilte das Umweltamt mit. Dennoch konnten in diesem Jahr nur einige der Teiche vollständig aufgestaut werden.

Fischer Udo Wolf hat die Teiche lange bewirtschaftet, aber jetzt aufgegeben wegen der hohen Verluste, vor allem durch Kormorane. Quelle: Jens Paul Taubert

Ziel: Fischerei unter Naturschutzbedingungen

Fazit: Die Eschefelder Teiche werden den Landkreis weiter beschäftigen. Derzeit prüft das Umweltamt, wie angesichts von immer mehr Kormoranen und dem Problem Wassermangel eine auskömmliche Bewirtschaftung unter Naturschutzbedingungen möglich ist. Brigitte Laux: „Diese Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen.“

Lachmöwe und Zwergtaucher Auch dieses Jahr konnten die normalen Wasservogelarten wie Stockente, Graugans, Höckerschwan, Zwerg- und Haubentaucher, Blässhuhn, Drossel-, Teich- und Sumpfrohrsänger sowie Blaukehlchen im Eschefelder Teichgebiet beobachtet werden, teilte das Umweltamt der Landkreisbehörde mit. Am Großteich hat sich zudem eine Kolonie der Lachmöwen mit über 200 Paaren nach Jahren des Brutausfalls wieder etabliert. Die für das Vogelschutzgebiet bedeutungsvolle Art, der Schwarzhalstaucher, hat sich ebenfalls wieder am Großteich eingefunden. Auch brüteten auf einem schwimmenden Ponton in diesem Jahr über 20 Paare Flussseeschwalben, hieß es weiter.

Tipp: Für Besucher und Vogelfreunde ist am Ufer des Großteiches auf dem künstlich angelegten Damm ein Unterstand errichtet worden, von dem aus die Wasservögel beobachtet werden können. Im Teichhaus Eschefeld befindet sich eine Naturschutzstation des Naturschutzbundes sowie eine Gaststätte.

