Keine Aufkleber an der Bornaer Fahrzeugflotte

Borna

An die Fahrzeuge der städtischen Autoflotte in Borna kommen keine zusätzlichen Aufkleber. Das hat Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) erklärt. Sie reagierte damit auf einen Vorstoß von SPD-Stadtrat Carlo Hohnstedter, der eine entsprechende Anfrage an die Stadt gerichtet hatte. Hohnstedter wollte Kraftfahrer in Borna mit Aufklebern an Fahrzeugen der Stadtverwaltung darauf aufmerksam machen, dass sie beim Überholen von Radfahrern einen Mindestabstand von anderthalb Metern einzuhalten haben.

Gesetzlich vorgeschriebene Rücksicht

Das sei in anderen Städten bereits üblich, so Hohnstedter mit Verweis auf die Ordnungsämter in Dresden und Chemnitz. Auf deren Fahrzeugen prange an der Rückseite der Hinweis an Autofahrer, den Mindestabstand einzuhalten. Das sei eine gesetzlich vorgeschriebene Rücksicht, die helfen könne, Menschenleben zu retten. Zudem mache sie das Radfahrern an Stellen sicherer, an denen es keinen getrennten Radweg gibt.

Oberbürgermeisterin lehnt ab

Oberbürgermeisterin Luedtke lehnt das Ansinnen allerdings ab. Auf den städtischen Autos seien neben dem Stadtwappen auch Schriftzüge erkennbar, die die Fahrzeuge als Gefährte der Stadt erkennbar machen. Mehr gehöre nicht darauf.

Befragung der Bornaer

Hohnstedter hatte seinen Vorstoß auch mit Ergebnissen von Befragungen im Rahmen des Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC) im letzten Jahr begründet. Danach fühlten sich 61 Prozent der Bornaer beim Radfahrern gefährdet. Eine entsprechen Umfrage gibt es auch in diesem Jahr. Hohnstedter hat dazu 500 Fragebögen in Borna verteilt.

Von Nikos Natsidis