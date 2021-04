Keine Auftritte und keine Proben in Pegau: Ein Chor ohne Stimme

Pegau

Ein Chor, der nicht singen darf, ist wie ein Kind, das nicht spielen darf. Das Entscheidende fehlt: Die Freude am Ausprobieren, am Entdecken, am Lernen, an der Kreativität, an der Gemeinschaft. Das bekommt der Pegauer Elsterchor um seine Chorleiterin Kerstin Kanitz seit über einem Jahr zu spüren, so lange hält die Corona-Pandemie schon an. Für die 20 Sängerinnen und Sänger aus Pegau, Elstertrebnitz und Umgebung waren die Proben und Auftritte bisher immer ein Lebenselixier, doch nun haben sie sprichwörtlich ihre Stimme verloren.

Telefonate und Whatsapp-Kontakte

„Ich rede nicht lange um den heißen Brei herum“, sagt die Vorstandsvorsitzende Kornelia Luckert-Knoblauch, „es ist einfach furchtbar, was mit den Chören gemacht wird, eigentlich mit unserer gesamten Kultur.“ Man habe keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Form zusammenzufinden, nicht einmal im kleinen Rahmen. Lediglich über Whatsapp-Kontakte und Telefonate oder zufällige Treffen beim Einkaufen oder am Gartenzaun halte sich die Gemeinschaft halbwegs über Wasser. Alles andere ist nicht erlaubt.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Letzte Probe im November im Rathaussaal

Am 8. März vergangenen Jahres gab der Elsterchor sein für lange Zeit letztes Konzert – traditionell am Frauentag in einem Zwenkauer Pflegeheim. Im November fand die letzte Probe im Rathaussaal Pegau statt. Das sei für die einzelnen Chormitglieder bitter und hoffnungslos und habe durchaus körperliche oder seelische Auswirkungen. „Mir fehlt der Gesang sehr, ich merke das an meiner eigenen Gesundheit“, berichtet die Vorsitzende. Seit vielen Jahren leidet die Elstertrebnitzerin unter einem Reizdarmsyndrom, „aber die Symptome waren durch das regelmäßige Singen fast weg. Beim Singen passiert so viel Positives im Körper, mir ging es richtig gut. Das hat sich nun wieder verändert.“ Mit der verordneten Chorpause und dem Nicht-Treffen-Dürfen gehe die Seele kaputt, beschreibt es Kornelia Luckert-Knoblauch. „Das geht uns allen so, jeder sagt das Gleiche. Der Gesang gibt uns so viel.“

Auftritt des Pegauer Elsterchores in der Großstorkwitzer Kirche zur 900-Jahr-Feier des Ortsteiles 2019. Quelle: privat

Hygienekonzept und Mindestabstände

Dabei hatte der Elsterchor ein funktionierendes Hygienekonzept vorliegen und mit dem Rathaussaal Pegau einen Probenort, in dem sich aufgrund seiner Größe problemlos die Mindestabstände einhalten lassen. „Wir sind nun schon seit fünf Monaten ohne Probe, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und: Es gibt keine Perspektive. Wir wissen einfach nicht, wann wir uns in irgendeiner Form überhaupt wieder treffen können.“ Ob daran der Offene Brief des Sächsischen Chorverbandes an den Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und die Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) etwas ändern kann, steht in den Sternen. „Der Chorverband schildert darin seine Lage und wie bitter es ist, zum Nichtstun verdammt zu sein“, so die Elstertrebnitzerin. Eine Antwort aus Dresden kam bisher noch nicht.

Drei Monate Vorlauf vor Auftritten

Es ist die Perspektivlosigkeit, die den Pegauern zu schaffen macht. Sollte die Chorarbeit eines Tages doch wieder erlaubt sein, benötige der Elsterchor mindestens drei Monate Vorlauf, um überhaupt ein Programm anbieten zu können. „Wir müssten unser gesamtes Repertoire auffrischen, überarbeiten und überhaupt erstmal wieder zusammenfinden“, sagt die Vorsitzende. Wenn das Altstadtfest Anfang September wie geplant stattfindet, wäre auch der Elsterchor mit von der Partie. „Aber dafür müssten wir spätestens im Mai anfangen mit proben. Und im Moment sieht es eher nicht danach aus.“ Für das Adventskonzert in Kitzen ist zwar noch eine Weile Luft, aber ohne vorheriges Proben passiert auch hier nichts im Alleingang. „Ich hoffe und wünsche mir sehr, dass wir bald wieder gemeinsam singen dürfen, das ist gerade für ältere Menschen wichtig“, macht Kornelia Luckert-Knoblauch deutlich.

Von Kathrin Haase