Borna

  Bei der geplanten Errichtung eines Surfparks am Bockwitzer See sollen die Bürger auf jeden Fall mitgenommen werden. Das hat Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) betont. Der Stadtrat hatte auf seiner letzten Sitzung die Weichen für das Projekt gestellt, das einen Kostenumfang von 28 Millionen Euro hat.

Normales Verfahren

Jetzt stehe die Erarbeitung eines Bebauungsplans an, der auch Flächen für Tourismus vorsieht, so Luedtke weiter. Derzeit liege für das Areal am Bockwitzer See lediglich ein sogenannter einfacher Bebauungsplan vor. „Wir leiten ein ganz normales Verfahren ein, in dem dann im Stadtrat auch Abwägungen erfolgen.“ Im Zusammenhang damit seien auch Gespräche mit Umweltverbänden geplant.

Keine Chance mehr für Gut-Bockwitz-Projekt

Für das Gut Bockwitz, gewissermaßen das Konkurrenzprojekt für den Surfpark der Stoke-GmbH Leipzig, gebe es keine Chane mehr. Dabei ging es um die Errichtung eines Naturcampingplatzes mit Streuobstwiesen. Luedtke dazu: „Den Naturcampingplatz habe der Bauausschuss bereits vor der entscheidenden Stadtratssitzung aus den Abstimmungsunterlagen herausgestrichen.“

Von Nikos Natsidis