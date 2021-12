Keine Weihnachtsfeier: Bornas Gewerbeverein sagt traditionellen Nachmittag ab

Borna

Was lange befürchtet wurde, ist nun zur traurigen Gewissheit geworden: Die traditionelle Weihnachtsfeier für die Kinder, die der Gewerbeverein Borna seit Jahren ausrichtet, muss zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden. Grund ist erneut die Corona-Pandemie, die einen weihnachtlichen Nachmittag im Stadtkulturhaus nicht zulässt.

Sach- und Geldspenden gesammelt

Für den 16. Dezember war die große Sause geplant, die einher gehen sollte mit einem Bühnenprogramm, Tee und Plätzchen sowie dem Christkind, das Geschenke vorbeibringt. In den vergangenen Wochen hatte der Gewerbeverein – in erster Linie Organisatorin Martina Voll – Sach- und Geldspenden für das Ereignis gesammelt. „Viele Besonderheiten sollte es geben, „doch nun müssen wir die Weihnachtsfeier leider absagen“, erklärt Voll.

Fest soll nachgeholt werden

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, meint sie hoffnungsfroh. Vielmehr soll das Fest nachgeholt werden – vielleicht in anderer Form, aber ganz sicher mit all den Geschenken, die nun vorläufig an einem sicheren Ort verwahrt werden.

Von Julia Tonne